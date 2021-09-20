Артиста Театра на Таганке после выступления избили букетом
Видео со скандальным происшествием опубликовала в своем аккаунте в Instagram певица и модель Марина Дрождина, по случайному совпадению снимавшая вышедших на поклон актеров.
Фото, видео: Depositphotos / Shebeko; Instagram @marina_a_merika
Артиста Театра на Таганке после спектакля отхлестала букетом цветов неизвестная девушка. Видео с произошедшим опубликовала на своей странице в Instagram певица Марина Дрождина.
На кадрах видно, как в конце спектакля его участники, согласно обычаю, вышли поклониться публике. Букеты артистам, как правило, передают в руки, но одна девушка решила поступить иначе — она несколько раз ударила цветами по лицу не ожидающего нападения артиста труппы.
Солистка группы «Hi-Fi» думала, что произошедшее — часть представления, но оказалось, что все было по-настоящему. Дрождина также предложила своим подписчикам предположить, за что и почему актер получил букетом по лицу. Комментаторы склоняются к тому, что имеет место история романтического характера, но есть версия и о том, что на людей так действует пандемия коронавируса.
Личность блондинки, напавшей на актера, осталась неизвестной — ее лицо скрывала медицинская маска.
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