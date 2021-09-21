У следователей возникло много вопросов к охране и руководству университета в Перми

21 сентября объявлено днем траура во всем Пермском крае. Занятия в самом университете отменены минимум на неделю. Утром будет решаться вопрос об эвакуации пострадавших с самыми сложными травмами в Москву.

Что поражает в этой трагедии особенно — нападавший планировал атаку в течение нескольких лет. Готовился. Но никто ничего подозрительного не замечал, даже когда он угрожал одноклассникам смертью, даже когда садился в боевой экипировке в такси. Репортаж с места событий у корреспондента МИЦ «Известия» Алисы Паршаковой.

Выстрел, еще один. И еще. Первокурсник с ружьем, в боевой амуниции и каске идет расстреливать учеников и преподавателей своего вуза. Студенты окажутся в западне. Двери в аудитории они забаррикадируют стульями, партами, шкафами. Некоторые будут прыгать из окон второго этажа, рискуя сломать руки и ноги.

«Мы там были, услышали выстрелы, побежали люди, и мы побежали. Потом женщина заорала. Было очень страшно», — рассказал очевидец.

Нападавший войдет с западного входа, первым убьет охранника. Похоже, никто тревожную кнопку так и не нажмет. Никакой блокировки дверей не было, система оповещения не сработала. О происходящем студенты узнавали из соцсетей.

«Скидывают видео, где он заходит. Я понимаю, что у меня в этом корпусе девушка. Звоню ей, а у нее истерика. Я так никогда не волновался», — рассказал молодой человек.

Вооруженный первокурсник палил без разбора. Убил шесть человек, многих ранил.

«Слышим выстрелы, он в 20 метрах стоит, мы разбежались. Он как раз стрелял, попал по моей машине»;

«Я просто шел, курил, смотрю там выстрелы идут! Много! Преподаватель, не знаю, упал. Я взял его под руки и в машину отнес», — вспоминают выжившие.

Экстренные службы прибыли на место очень быстро, оперативно окружили корпус. Одним из первых вошел в здание молодой инспектор, младший лейтенант Константин Калинин. Именно он нейтрализовал Бекмансурова. Его напарник — Владимир Макаров — в это время эвакуировал студентов. Указом министра МВД сотрудники ГИБДД будут представлены к государственным наградам.

Нападавший 18-летний Тимур Бекмансуров — студент юрфака. В соцсетях он напишет, что к массовому расстрелу готовился долго. Будучи десятиклассником, начал копить деньги на ружье, тщательно подбирал место — хотел убить как можно больше людей. Рассматривал ТЦ, вокзал, свою школу и новый вуз.

Бекмансуров несколько месяцев брал уроки по стрельбе. Получил лицензию. Купил ружье и полторы сотни патронов. Чтобы не возникло проблем со справкой на оружие, даже выучил правильные ответы на вопросы теста у психиатра.

«Состояние, которое мы называем „мания величия“. Вдруг он принял, что теперь будет распоряжаться жизнями людей. Человек в очень сложном психическом состоянии. Причем его состояние ухудшалось. Он прямо об этом пишет: звон в ушах, начинает видеть себя со стороны от третьего лица», — рассказал психиатр Владимир Крупин.

О том, что с Бекмансуровым что-то не так, его знакомые догадывались давно. Якобы он еще в школьные годы грозился «всех перестрелять». Но тогда одноклассники принимали его слова за шутку.

«Он явно был с отклонениями. Возможно. Ну, либо это психическое расстройство. Как-то он шутил, что перестреляет всю школу, когда ему двойки постоянно ставили», — рассказал знакомый Бекмансурова.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Много вопросов к руководству вуза и ЧОПу, охранявшему здание. По нашей информации, фирма работала без лицензии и даже без действующего договора с вузом. Это подтвердили и студенты.

СК возбудил уголовное дело. В Пермь борт МЧС привез московских врачей. Сюда уже прилетели глава Минобрнауки и министр здравоохранения. Девять раненых находятся в тяжелом состоянии. Для их спасения будет сделано все возможное.

«Продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы, совместные консилиумы, обсуждения. Решения по вопросам транспортировки будут приниматься после стабилизации состояния всех пациентов. Мы планируем поднятие борта МЧС для эвакуации пациентов ориентировочно завтра на утро», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В больнице и нападавший. Он получил тяжелые ранения. Его уже прооперировали. Медики пока не дают прогнозов. В память о погибших и о тех, кто продолжает бороться. Студенты около вуза создали несколько мемориалов. Приносят сюда цветы игрушки. Очные занятия в университете остановлены на неопределенный срок. Студентам придется учиться дистанционно. В Пермском крае объявлен траур.