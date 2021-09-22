Жорин о деле Била перед заседанием суда: Законных оснований для отмены нет

Законных оснований для пересмотра решения суда первой инстанции по делу о ДТП с участием блогера Эдварда Била нет. Такое мнение за считанные минуты до заседания Мосгорсуда журналистам высказал звездный адвокат Сергей Жорин.

«Оно (уголовное дело — Прим.ред.) могло быть прекращено еще на стадии суда. Так как потерпевшая заявляла ходательство соответствующее. Закон дает возможность прекращения, как на стадии следствия, так и на стадии суда. Но мы видим, что дело не было прекращено», — подчеркнул юрист.

Защитник блогера обратил внимание на тот факт, что приговор в первой инстанции был вынесен ровно такой, какой просила прокуратура. Однако после вынесения в ведомстве назвали его слишком мягким и обратились с апелляционной жалобой.

«Мы против этого возражаем. Бил находится под мерой пресечения. А она более жесткая, чем-то наказание, которое назначил приговор. Он не может сейчас работать никак. Ему нужно кормить семью. Есть еще другие участники ДТП, которые требуют возмещения. Нужно признаться, Эдуард об этом говорил несколько раз, что финансовые ресурсы иссякли, нужно работать», — добавил Жорин.

Знаменитый адвокат выразил надежду, что сегодня в этом деле будет поставлена точка и все не начнется сначала, вернувшись на исходные позиции.

«На мой взгляд законных оснований для отмены приговора нет и направления дела на новое разбирательство. Но здесь первичную роль играет общественное мнение. К сожалению, наши структуры, в том числе правоохранительные и судебные зачастую идут на поводу у общественного мнения. И он сможет начать работать», — заявил защитник блогера.

На данный момент Эдвард Бил полностью выполнил обязательства по соглашениям, подписанным с единственной официально-признанной пострадавшей. Полностью компенсация выплачена и половине участников ДТП. Со второй половиной — это два участника — договориться не получилось. Сергей Жорин обратил внимание на тот факт, что во время переговоров, например, представители Манечкиной просили полмиллиона в качестве морального вреда, а в суде почему-то заявили лишь о 100 тысячах.

«Это, конечно, вызывает много вопросов и подозрений, что им не совсем деньги нужны, а нужно нагнетание обстановки. Особенно, мы видим, что негативная информация активизировалась накануне судебного заседания. Пару дней назад, например. Что ж… У каждого свой выбор», — пояснил Жорин, добавив, что Эдуард заявлял и заявляет о готовности выплаты компенсации и будет действовать строго в соответствии с решением суда.

Громкое ДТП произошло 1 апреля. Блогер Эдвард Бил за рулем немецкой иномарки на огромной скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя авто. Травмы получили несколько участников ДТП, среди которых была консультант Госдумы РФ Мария Артемова. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, множественные переломы ног и таза. Правоохранители задержали пранкера на месте происшествия и возбудили уголовное дело.

Ранее Эдвард Бил рассказал, что выплатил пострадавшей компенсацию в размере почти 11 миллионов рублей и обеспечил лечением. Известно, что стороны сумели примириться, и потерпевшая даже ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Однако суд не согласился с этим доводом.