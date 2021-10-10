Очевидец ДТП с Собчак рассказал об аварии: «Кричали, что нужна помощь»

Место ДТП с участием Ксении Собчак представляло собой страшную картину, автомобиль Volkswagen был сильно поврежден, а вокруг все было усеяно осколками стекла. Об этом рассказал очевидец происшествия Максим Макаров, который оказался на месте аварии раньше полиции и медиков.

«Было темно, не было понятно, сколько пассажиров, кто там. Машина была очень сильно помята. Кричали, что нужна помощь, что идет кровь. Очевидцы, кто как мог, пытались помочь… Картина страшная: на расстоянии 50 метров все в осколках. Чуть дальше стоял черный Mercedes, и еще дальше автобус», — рассказал 5-tv.ru молодой человек.

Он добавил, что дождя в этот день не было, дорога была сухой, а движение автомобилей в месте ДТП спокойным.

Ранее директор Собчак Кирилл Суханов, сопровождавший ее в сочинский аэропорт, рассказал, что дорога была скользкой, поэтому их автомобиль занесло, и он вылетел на встречную полосу. Также стало известно, что водитель Mercedes Олег Цой уже признал вину в аварии. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак произошло 9 октября. Mercedes, в котором находилась журналистка, столкнулся с Volkswagen. Вторую иномарку после столкновения отбросило на микроавтобус. В итоге погибли две женщины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ксения Собчак попала в ДТП, когда ехала со светского мероприятия в «Роза Холл» по случаю старта продаж дома-курорта «Сан-Сити» в аэропорт Сочи. Комментируя ситуацию, она заявила, что не торопила водителя, однако времени у нее было впритык. Рейс был назначен на 22:20, а авария произошла примерно в 21:00 неподалеку от «Роза Холл».

Сразу же после аварии Ксения Собчак пересела в другой автомобиль и продолжила путь в аэропорт. В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камер наблюдения, на которых журналистка проходит досмотр. Со слов очевидцев, у ведущей не было никаких видимых повреждений, она нормально ходила и не нуждалась в помощи посторонних.

Как сообщал 5-tv.ru, ДТП со светской львицей вызвало широкий резонанс. Аварию, унесшую жизни двух девушек, активно обсуждают в сети, в том числе и коллеги Собчак. Так, журналист Олег Кашин написал, что светская львица оправдала название своего Telegram-канала «Кровавая барыня». Журналистка Юлия Витязева подвергла критике Собчак за то, что она не осталась на месте ДТП для помощи пострадавшим, а поспешила в аэропорт.