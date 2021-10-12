Обвиненная в равнодушии дочь Серова поблагодарила Крутого за поддержку больного отца

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Ника Шумерская
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Мишель нарушила свое молчание и обратилась к продюсеру.

Обвиненная в равнодушии дочь Серова поблагодарила Крутого за поддержку больного отца

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
Эпидемия коронавируса

Дочь исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» Мишель Серова, несколько дней не реагировавшая на вопросы поклонников о состоянии находящегося в реанимации с обширным поражением легких отца, нарушила свое молчание.

«Спасибо», — кратко поблагодарила она Игоря Крутого.

Благодарность девушки размещена на фоне фрагмента из телепрограммы Бориса Корчевникова, в которой участвовали закадычные друзья Александр Серов и Игорь Крутой. Неопубликованную часть шоу, выходящего на второй кнопке, ранее разместил Крутой, попросив всех «помолиться и поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова».

Instagram @mishel_serova

Если экс-супруга певца Елена уже высказывалась, что переживает за бывшего, то ее совместная с Серовым дочь продолжала размещать в своем микроблоге посты на темы красоты, увлечений и отдыха, чем заслужила многочисленные упреки почитателей творчества Александра Серова.

«Кажется, она даже не знает, что ее папа болен»;

«Мишель, вы какие-то странные посты выставляете о хобби, а тем временем ваш папа в реанимации!» —цитирует хейтерские комментарии Starhit.

Однако нашлись и те, кто встали на сторону родственницы известного артиста, похвалив ее за сдержанность и выразив пожелания скорейшего выздоровления Серову.

«Люди, человек пишет о смысле жизни, своем предназначении, а мы все интересуемся ее папой. Ну не хочет она об этом говорить! Зачем человеку в душу лезть?! Это народу помусолить интересно, а для нее это папа. Мишель, вы молодчинка! Вы не выросли пустышкой. Это так сложно остаться цельным человеком, особенно в мире шоу-бизнеса», — поддержали подписчики.

67-летнего исполнителя хитов «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц несколько дней назад. Серова поместили в реанимационное отделение с диагнозом коронавирус и поражением легких около 75%.

Как сообщал 5-tv.ru, Игорь Крутой рассказал, был ли привит Александр Серов.

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