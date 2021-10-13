В России могут начать продавать алкоголь по QR-кодам

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Надежда Квашенко
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В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам, чтобы ускорить вакцинацию

В России могут начать продавать алкоголь по QR-кодам

Фото: Depositphotos / danr13

Тема:
Вакцина от COVID-19

В связи с подъемом заболеваемости власти регионов страны ужесточают ограничения, а бизнес-сообщество пытается найти способы для предпринимателей удержаться на плаву.

Введение системы QR-кодов для покупателей алкоголя позволит ускорить темпы вакцинации россиян. Такое мнение высказала общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Татуловой, такой подход мог бы быть весьма эффективным и позволил бы простимулировать граждан сделать прививку от коронавируса.

«Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн, и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны — это очень весомая неприятность, поэтому возможно это бы дало результат», — считает бизнес-омбудсмен.

При этом введение QR-кодов в сфере общепита Татулова назвала просто губительной мерой. По ее словам, рестораны и кафе едва оправились от убытков, которые понесли в период ранее введенных ограничений.

Помимо этого, отрасль испытывает серьезный дефицит кадров. Дальнейшее ужесточение антиковидных мер только усилит отток персонала. При этом, цены за последние полгода в ресторанах поднялись на 40%, заявила Татулова.

Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией заставляет власти искать новые способы противодействия COVID-19. При этом опробованная ранее в столице система введение QR-кодов на посещение различных общественных мест с осени стала широко применяться в регионах.

Так, в Свердловской области недавно было принято решение ввести QR-коды для посещения театров и салонов красоты. Помимо этого, с 25 октября обязательным и для посещения музеев, библиотек, выставок, спортобъектов.

Ужесточает ограничения и Новосибирская область, где появятся COVID-free зоны. С 25 октября при посещении театров, кинотеатров, концертов, фестивалей, фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров, официальных, торжественных и спортивных мероприятий обязательно предъявлять QR-код, который подтверждает факт вакцинации от COVID-19, либо бумажного сертификата, либо отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-коды для посещения общественных мест вводят также Хакасия, Мордовия и Севастополь. Кроме того, для отдельных категорий граждан региональные власти вводят обязательную вакцинацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Минздрав заявил об окончании «страховки молодости» от COVID-19.

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