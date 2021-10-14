Экс-солистка шоу-балета Леонтьева о его госпитализации: «Верил, что все обойдется»

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Артем Решетов
Эксклюзив 1 801

Ольга Ломова в интервью 5-tv.ru рассказала, что знаменитый певец привык переносить болезни на ногах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Валерий Леонтьев известен своими эпатажными шоу — свет, пиротехника, музыканты, костюмы, шоу-балет, всего и не перечислить. Но не многие знают, насколько серьезно он относится к своей творческой работе — певец готов на ногах переносить болезни и травмы. Именно его трудоголизм некоторые называют причиной того, что артист очень тяжело переносит коронавирус — сейчас он госпитализирован. Экс-солистка его шоу-балета «Опасные связи» Ольга Ломова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о  самоотверженности Леонтьева в работе.

«Он, во-первых, фанат своего дела абсолютный. Сцена — это такой, своего рода, наркотик, который прямо не отпускал Валеру, и, чаще всего, мы могли не особо-то и догадываться, что он, например, простыл — он всегда был на сцене», — поделилась Ломова.

Даже тогда, когда артист травмировал колено, он продолжал активно выступать, не исключая из своей программы сложную хореографию. В случае рецидивов он был вынужден колоть в сустав препараты — и приятного в этом мало.

«К нему приезжали и врачи, бывало, и делали ему эти уколы, и самостоятельным способом, помню, он делал», — вспоминает танцовщица.

Instagram @superstar_1974

Ломова уверена, что такое отношение к себе у Леонтьева — из-за сильного чувства ответственности. Для артиста недопустимо было подвести поклонников, которые пришли посмотреть шоу. Настолько же недопустимо для него было подвести собственный коллектив — ведь каждый пропущенный концерт означал бы, что его работники недополучат денег.

«Он всегда говорил: „На мне очень большая ответственность, на мне 20 человек коллектива“ <…> А коллективом он всегда очень дорожил», — отзывается о Леонтьеве Ломова.

За всю историю работы в шоу-балете «Опасные связи» его бывшая солистка не помнит такого, чтобы Леонтьев взял больничный — все его болезни проходили незаметно для окружающих. Кроме того, певец — «один из немногих» людей на эстраде, очень трепетно и бережно относящихся к своей публике.

На вопрос о коронавирусе Ломова ответила однозначно — она вполне готова поверить в то, что артист мог проигнорировать начальные симптомы болезни — верил, что все обойдется.

«Я думаю, что он верил, наверное, до последнего, что все обойдется — вот как у меня, например. Я же тоже переболела коронавирусом — я даже не поняла, что это был коронавирус. <…> Потом, может быть, ситуация стала ухудшаться», — допускает Ломова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом — в ту же больницу, что и Александра Серова.

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