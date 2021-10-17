Эмоции «Киноэкипажа» после возвращения на Землю: «Как на американских горках»

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Оксана Тарасова
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Юлия Пересильд и Клим Шипенко поделились впечатлениями от полета на МКС после приземления

Фото, видео: Роскосмос

Тема:
Полет «киноэкипажа» на МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на орбите 12 дней, снимая первый в истории художественный фильм в космосе.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко поделились эмоциями после возвращения с Международной космической станции (МКС) на Землю. «Киноэкипаж» провел на ее борту 12 съемочных дней — около 40 минут материала войдут в хронометраж нового художественного фильма. Главная героиня картины с рабочим названием «Вызов» — врач, которая отправляется на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавта.

Шипенко рассказал журналистам, что полет «Союз МС-19» прошел штатно, а приземление было мягким. Режиссер чувствует себя отлично и счастлив оттого, что благополучно вернулся домой.

«Мы как на американских горках получали удовольствие, мне кажется. Плазма, все горело… Нам было весело и задорно на самом деле. Когда парашют выстрелил, начало немножко трясти, но, опять же, чувствовали себя как на хорошем аттракционе», — сказал он в ходе трансляции Роскосмоса.

Юлию Пересильд, как и режиссера и космонавта Олега Новицкого, вынесли из спускаемого аппарата на руках. Актриса получила букет цветов, была тепло принята коллегами, в том числе участником проекта «Вызов» Владимиром Машковым, но призналась, что вместе с радостью испытывает и сожаление. 12 дней на орбите пролетели незаметно.

«У меня на самом деле сегодня немножко грустное настроение, потому что нам казалось, что двенадцать дней — это много, а когда это все заканчивалось, уже не хотелось расставаться… Понятно ведь, что это было единожды только», — рассказала Пересильд.

Артистка также похвалила космонавта Новицкого, который сопровождал кинодеятелей, отметила, что с ним было не страшно.

Шипенко и Пересильд перед первым в истории кино космическим путешествием прошли ускоренный курс подготовки. Актриса была выбрана из трех тысяч претенденток, ее коллег, годных к полету по состоянию здоровья. Съемки картины продолжатся на Земле. Ранее 5-tv.ru сообщал, что МКС потеряла ориентацию в пространстве перед возвращением Пересильд и Шипенко.

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Полет «киноэкипажа» на МКС
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