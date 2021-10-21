Составлен ТОП-10 самых покупаемых и бесполезных таблеток в пандемию
Эксперты выяснили, что россияне обожают покупать антибиотики — на всякий случай или лечения COVID-19. Вот только они, как и другие популярные лекарства, не помогают.
Фото: Depositphotos / alexkalina
Из-за пандемии коронавируса многие начали пачками скупать лекарства от ОРВИ — на случай «вдруг заболею, пусть будет в домашней аптечке». Издание «АиФ» составил ТОП-10 таблеток, имеющих высокий спрос и при этом бесполезных, со ссылкой на оператора системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Самым покупаемым препаратом за последний год стал антибиотик Цефтриаксон. С августа 2020 года приобрели 32 миллиона упаковок. На втором месте, пожалуй, самое известное жаропонижающее — «Парацетамол». Аптеками был продан 31 миллион упаковок. Замыкает тройку неэффективных при коронавирусе лекарств вновь антибиотик — «Азитромицин», 12 миллионов проданных упаковок.
Оставшиеся места занимают: «Арбидол» (11 миллионов упаковок), «Дексаметазон», «Амоксиклав», «Цефотаксим» (по 5 миллионов), «Амоксициллин» и «Эликвис» (по 4 миллиона), «Левофлоксацин» (более 3 миллионов).
Чаще всего в список бесполезных, но покупаемых лекарств входили антибиотики. Хоть и давно известно — антибиотики действуют лишь против бактерий и не работают против вирусов, включая SARS-CoV-2. Несмотря на это, люди продолжают покупать их.
Ранее 5-tv.ru писал о ТОП-5, по мнению врача, бесполезных народных методов лечения.
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