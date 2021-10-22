Первый случай смерти ребенка от СОVID-19 зарегистрирован в Красноярском крае

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Алиса Маркова
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COVID-19 был инфицирован 17-летний подросток. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Первый случай смерти ребенка от СОVID-19 зарегистрирован в Красноярском крае

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
Эпидемия коронавируса

Первый случай смерти ребенка от коронавируса зарегистрирован в Красноярском крае. COVID-19 был инфицирован 17-летний подросток. Об этом на своей странице в Instagram депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.

По его словам, у ребенка было диагностировано тяжелое поражение легких. Медики боролись за его жизнь, однако спасти юношу не удалось. Он ушел из жизни в инфекционном отделении на Тельмана.

«У меня просьба, точнее даже крик, к родителям. Если у вашего ребенка сопли и кашель — не надо его везти в детский сад, не надо его отдавать бабушке. Вызовите врача, оформите больничный. Только так можно разорвать распространение коронавируса», — написал Зайцев.

Instagram @izaitsev

По словам депутата, каждый день в это отделение привозят около полусотни детей. В доковидные времена было в три раза меньше. В настоящий момент их 80 коек заняты 56. Кроме того, как говорит Илья Зайцев, в отделении находится на лечении с положительным тестом на COVID-19 четырехмесячный ребенок.

Тема:
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