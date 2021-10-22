Работавший с Алеком Болдуином режиссер назвал настоящих виновников трагедии на съемках

Ответственность за смертельный инцидент на съемках фильма «Ржавчина» лежит на реквизиторе, шеф-декораторе и оружейнике, считает французский режиссер Фредерик Петижан. Он лично знаком с Алеком Болдуином и в свое время работал вместе с актером. Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

По его словам, существует конкретный протокол использования оружия во время съемок кино.

«Актерам запрещают даже касаться огнестрельного оружия не во время съемок. Потом всегда есть оружейник, который следит за тем, чтобы использовались только холостые патроны. Их единственная опасность в том, что при стрельбе они могут ослепить человека или обжечь. И все! Безопасность оружия на съемках обеспечивает специалист», — сказал он.

Петижан подчеркнул, что во время подготовки к работе съемочная группа приглашает оружейного эксперта. Он демонстрирует разные виды оружия, а режиссер решает для какой сцены какой тип подходит.

«Потом в день съемок он [оружейник] приходит, все проверяет, какие патроны заряжены, в каком состоянии оружие, только потом его выдает. После того как сцена отснята, он забирает оружие и уходит. И даже я, режиссер, никогда оружия не касаюсь», — заверил он.

По мнению режиссера, произошедшее является несчастным случаем, при этом ситуация, на его взгляд, странная.

«Я считаю, что ответственность лежит на реквизиторе, шеф-декораторе и, конечно, оружейнике. Он должен был тщательно проверить оружие. Как он не обнаружил дефекта? Произошло что-то очень странное», — считает режиссер.

Фредерик Петижан охарактеризовал Алека Болдуина как милого и доброго человека. Он уверен: актер вряд ли бы стал играть с пистолетом. Даже если артист настолько вжился в роль и активно работал с оружием. К подобным трагедиям это привести не может, подытожил он.

Смертельный инцидент произошел в штате Нью-Мексико. Во время съемок голливудского фильма Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса. Никаких обвинений артисту полиция предъявлять не стала.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актер Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке.