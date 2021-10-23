Собчак обратилась к невесте на свадьбе экс-сенатора в Италии: «Тебе повезло»

Свадьба Андрея Вавилова и конкуристки Софи-Антуанетты Делуа проходит в эти минуты на берегу озера Комо в кругу российского бомонда.

Ксения Собчак, ставшая ведущей свадьбы 60-летнего экс-замглавы Минфина РФ Андрея Вавилова и 24-летней конкуристки Софи-Антуанетты Дилуа, оригинально поздравила невесту с важным событием в ее жизни. Видео момента оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

«Ну что же, Софи, во-первых, тебе повезло не только с тем, какая у тебя мама, а с тем, что Андрей (жених — Прим. ред.) вначале не познакомился с мамой. Все могло сложиться иначе — ты могла гулять на чужой свадьбе», — заявила ведущая, выступая перед гостями.

Свадьба Вавилова и Делуа проходит в Италии в кругу российского бомонда. На торжество приглашены юморист Максим Галкин, певица Любовь Успенская, блогеры Сабина Агаларова и Наталья Буткевич, управляющий директор «Rolls-Royce Motor Cars Москва» Александр Шер и другие. Для гостей полностью забронирован пятизвездочный Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо, где плата за номер составляет 600 евро.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Андрей Вавилов в прошлом член комитета Совфеда по бюджету, член комиссии по информационной политике и замглавы министра финансов РФ. Сейчас он управляет основанной им компанией «СуперОкс». Ранее он был женат на актрисе Марианне Цареградской, от которой у него есть двое детей: дочь Гойя-Вивиан и сын Данте-Габриэль.

Для Софи-Антуанетты Делуа это первый брак. Известно, что она — дочь владелицы мехового дома Юлии Делуа и воспитанница «Конно-спортивного клуба „Отрада“».