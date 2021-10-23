Собчак обратилась к невесте на свадьбе экс-сенатора в Италии: «Тебе повезло»

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 1 066

Ксения Собчак стала ведущей свадьбы экс-сенатора Андрея Вавилова в Италии

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @butkevich_888; 5-tv.ru

Свадьба Андрея Вавилова и конкуристки Софи-Антуанетты Делуа проходит в эти минуты на берегу озера Комо в кругу российского бомонда.

Ксения Собчак, ставшая ведущей свадьбы 60-летнего экс-замглавы Минфина РФ Андрея Вавилова и 24-летней конкуристки Софи-Антуанетты Дилуа, оригинально поздравила невесту с важным событием в ее жизни. Видео момента оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

«Ну что же, Софи, во-первых, тебе повезло не только с тем, какая у тебя мама, а с тем, что Андрей (жених — Прим. ред.) вначале не познакомился с мамой. Все могло сложиться иначе — ты могла гулять на чужой свадьбе», — заявила ведущая, выступая перед гостями.

Свадьба Вавилова и Делуа проходит в Италии в кругу российского бомонда. На торжество приглашены юморист Максим Галкин, певица Любовь Успенская, блогеры Сабина Агаларова и Наталья Буткевич, управляющий директор «Rolls-Royce Motor Cars Москва» Александр Шер и другие. Для гостей полностью забронирован пятизвездочный Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо, где плата за номер составляет 600 евро.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Андрей Вавилов в прошлом член комитета Совфеда по бюджету, член комиссии по информационной политике и замглавы министра финансов РФ. Сейчас он управляет основанной им компанией «СуперОкс». Ранее он был женат на актрисе Марианне Цареградской, от которой у него есть двое детей: дочь Гойя-Вивиан и сын Данте-Габриэль.

Для Софи-Антуанетты Делуа это первый брак. Известно, что она — дочь владелицы мехового дома Юлии Делуа и воспитанница «Конно-спортивного клуба „Отрада“».

+7° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
70.86
-0.13 82.50
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:26
Невеста станцевала на стуле на свадьбе экс-сенатора в Италии
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
2:39
Актеры Скрипко и Манучаров раскритиковали антипрививочников: «Ни в какие ворота»
2:22
Авиаудар США в Сирии уничтожил высокопоставленного главаря Аль-Каиды*
2:17
Десятикратная обладательница «Грэмми» Тейлор Свифт завела страницу во ВКонтакте
1:58
Психолог объяснил метания Гогена Солнцева от старушек к молодым

Сейчас читают

Собчак обратилась к невесте на свадьбе экс-сенатора в Италии: «Тебе повезло»
Хроника трагедии: как Алек Болдуин случайно застрелил оператора из бутафорского пистолета
Рунический гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для всех знаков зодиака
«Погибла вся смена»: хроника пожара на пороховом заводе под Рязанью

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака