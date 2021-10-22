Озеро Комо вздрогнет: Собчак, Успенская и Галкин отправились на свадьбу в Италии

Бывший замглавы Минфина РФ и бизнесмен Андрей Вавилов женится на конкуристке Софи-Антуанетте Делуа в кругу отечественного бомонда.

Экс-замглавы Минфина РФ Андрей Вавилов планирует отпраздновать свою женитьбу на российской конкуристке Софи-Антуанетте Делуа в Италии. На свадьбу молодожены пригласили российских звезд, для чего заказали частный самолет и забронировали люксовый отель в Ломбардии.

На торжество приглашены юморист Максим Галкин, журналистка Ксения Собчак, певица Любовь Успенская, блогеры Сабина Агаларова и Наталья Буткевич, управляющий директор «Rolls-Royce Motor Cars Москва», миллионер Александр Шер, бизнесвумен Сабина Агаларова и другие. Для российского бомонда полностью забронирован пятизвездочный отель на берегу озера Комо Grand Hotel Tremezzo, где ночь за номер стоит 600 евро.

Одна из гостей свадьбы — дизайнер Джулия Дилуа (Юлия Коломийцева) — опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта ролик, на котором готовится к вылету с другими участниками будущего торжества. Среди них и была замечена известная журналистка Ксения Собчак. По данным 5-tv.ru, она будет вести свадьбу. Другие звезды отечественной эстрады поздравят молодоженов своим выступлениями.

Что известно о молодоженах

ТАСС / Савостьянов Сергей

Андрей Вавилов в прошлом — член комитета Совфеда по бюджету, член комиссии по информационной политике, а также замглавы министра финансов РФ. Сейчас он управляет основанной им в 2006 компанией «СуперОкс». Вавилов был женат на актрисе Марианне Цареградской, в браке у пары родились двое детей: дочь Гойя-Вивиан и сын Данте-Габриэль.

Instagram @sofi_delua

Невеста — 24-летняя Софи-Антуанетта Делуа — воспитанница «Конно-спортивного клуба «Отрада», дочь владелицы мехового дома Юлии Делуа. Для нее эта свадьба первая. Пара уже зарегистрировала брак в РФ, в Италии будет основная часть торжества. Она уже опубликовала в соцсетях фото кольца с внушительным бриллиантом.

«Приятно, когда знаешь, что тебя любят, тобой восхищаются, для тебя живут, для тебя строят планы. Для тебя могут сделать все возможное и невозможное. А вот по-настоящему я стала счастлива, когда это все делает для меня любимый жених!» — написала девушка.

Instagram @sofi_delua

Грандиозную свадьбу омрачает коронавирус. И не только

Известно, что россиянам не так просто сейчас попасть в Италию. Посетить страну можно только с рабочими целями, на лечение, обучение или для ухода за родственниками. Чтобы избежать двухнедельного карантина, нужно быть привитым одним из западных препаратов от COVID-19.

Москва тем временем готовится к краткосрочному «локдауну» — на полторы недели в столице закроют все развлекательные заведения.

Совсем недавно телеведущая Ксения Собчак оказалась в центре громкого скандала — 9 октября она попала в смертельное ДТП в Сочи, возвращаясь с корпоратива в аэропорт. Было возбуждено уголовное дело, по которому она проходит свидетелем.