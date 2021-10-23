В Петербурге приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли
Постановление о ведении ограничительных мер подписал губернатор города Александр Беглов.
Фото: depositphotos / chikennnsem@gmail.com
В Петербурге приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли. Постановление о ведении ограничительных мер подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом говорится на сайте правительства.
Меры для сдерживание распространения коронавирусной инфекции будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Ограничения не коснутся аптек и продовольственных магазинов.
Разрешается обслуживание посетителей заведений общепита на вынос и с помощью доставки, могут продолжать работать кафе на вокзалах, АЗС и производственные столовые.
Приостанавливается работа косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань. С 30 октября по 7 ноября в Северной столице должны быть закрыты фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, а также букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пунктов приема ставок. Кроме того, будет ограничен доступ посетителей в детские игровые комнаты и развлекательные центры.
Не будут работать места предоставления муниципальных и государственных услуг, в том числе и МФЦ, библиотеки, школы. Детские сады могут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп.
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