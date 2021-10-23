В Петербурге приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли

|
Алиса Маркова
Срочная новость 3 677

Постановление о ведении ограничительных мер подписал губернатор города Александр Беглов.

В Петербурге приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли

Фото: depositphotos / chikennnsem@gmail.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Петербурге приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли. Постановление о ведении ограничительных мер подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом говорится на сайте правительства.

Меры для сдерживание распространения коронавирусной инфекции будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Ограничения не коснутся аптек и продовольственных магазинов.

Разрешается обслуживание посетителей заведений общепита на вынос и с помощью доставки, могут продолжать работать кафе на вокзалах, АЗС и производственные столовые.

Приостанавливается работа косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань. С 30 октября по 7 ноября в Северной столице должны быть закрыты фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, а также букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пунктов приема ставок. Кроме того, будет ограничен доступ посетителей в детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Не будут работать места предоставления муниципальных и государственных услуг, в том числе и МФЦ, библиотеки, школы. Детские сады могут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп.

Тема:
Эпидемия коронавируса
23 окт
На съемках шоу Ивлеевой в Петербурге были нарушены ковид-меры
23 окт
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение числа случаев COVID-19 к концу года
23 окт
Названы главные ошибки медиков и пациентов при тестировании на COVID-19
23 окт
Инфекционист предупредил о риске одновременного заражения несколькими вирусами
23 окт
Актеры Скрипко и Манучаров раскритиковали антипрививочников: «Ни в какие ворота»
23 окт
Ученые определили лучшее время суток для вакцинации
22 окт
Минздрав разрешил одновременно вакцинировать от коронавируса и гриппа
22 окт
Голикова рассказала об ухудшении коронавирусной ситуации в 14 регионах
22 окт
Дружинина категорично прокомментировала мнение Кати Лель вакцинации от COVID-19
22 окт
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков попал в больницу в тяжелом состоянии
+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
70.86
-0.13 82.50
-0.14
Устоять невозможно: дамы каких знаков зодиака пленят мужчин с первой встр...

Последние новости

23:02
Невеста экс-сенатора Вавилова вышла замуж в платье весом в 35 килограммов
22:39
Устоять невозможно: дамы каких знаков зодиака пленят мужчин с первой встречи
22:27
Лурье о гонораре Собчак за свадьбу экс-сенатора Вавилова: российский бюджет
22:21
Глава Минстроя РФ оценил влияние пандемии COVID-19 на строительную отрасль
21:33
В Петербурге приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли
21:32
Диетолог объяснила бесполезность подсчета калорий

Сейчас читают

В Петербурге приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли
Как выглядели экс-сенатор и его невеста на свадьбе в Италии — фото и видео с нарядами
Скорая приехала в итальянский отель, где гуляли на свадьбе Собчак и Галкин
«Погибла вся смена»: хроника пожара на пороховом заводе под Рязанью

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака