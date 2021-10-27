Подозреваемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал выпустили из-под стражи

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Женщине избрали новую меру пресечения в виде заключения под домашний арест до 30 января 2021 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, а также использовать средства связи.

Сторона обвинения сообщила, что по делу назначили еще две экспертизы — ситуационную и автороведческую, призванные установить, кто является автором ряда сообщений во «ВКонтакте» от имени умершего.

«Теперь я еще и лингвист-террорист. Как много профессий!» — прокомментировала ситуацию обвиняемая.

Пресс-служба судов

Следствие выдвинуло новую версию убийства, которую предстоит проверить. Предполагается, что обвиняемая погрузила музыканта в искусственную кому одновременным или последовательным введением инсулинового лекарства «Новорапид флекспен», после чего лишила супруга возможности дышать, задушила и расчленила тело рэпера на 15 частей.

Эта версия будет уже четвертой с момента начала расследования. Согласно предыдущей, обвиняемая ввела Картрайту то же лекарство, а после ударила ножом. Под арестом Кохал находилась больше года, и дело приняло затяжной характер.

Разделенное на части тело Картрайта в мешках было обнаружено в июле 2020 года в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где он жил вместе женой и сыном. Кохал сообщила следствию, что 29-летний рэпер скончался от передозировки наркотиков, а она приняла решение спрятать тело, чтобы не огорчать его фанатов.

Ранее 5-tv сообщил о судьбе сына Кохал и Юшко. Семья адвоката вдовы оформила опеку над ее сыном. Мальчик несколько месяцев находился в детском доме.