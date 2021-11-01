В Кремле считают слова Мурашко о «Спутнике Лайт» вырванными из контекста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о применении «Спутника Лайт» только для ревакциинации — вырванным из контекста.

«Вакцина „Спутник Лайт“, так же как и „Спутник V“ — это две вакцины, которые зарегистрированы в РФ и которые также получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются», — отметил в ходе ежедневного пресс-брифинга Песков.

Парламентарий рассказал, что эффективность обеих вакцин отличается в разных возрастных категориях, однако эти показатели все равно достаточно высоки.

Сейчас вакцинирование — это самый действенный способ противостояния коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения Мурашко, наибольшая доля тяжелобольных в медицинских учреждениях — это непривитые граждане. Привитые составляют всего 0,03 процента от всех заболевших.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал о словах, сказанных министром здравоохранения Михаилом Мурашко.