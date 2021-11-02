Сильнейший туман в Москве Вильфанд связал с радиационным выхолаживанием

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 3 330

Ожидается, что он рассеется ближе к 11 утра и погода вновь станет ясной.

Фото, видео: ТАСС / Чурусов Максим, Telegram @moscowmap, ВКонтакте @phaggi, YouTube @ NATIKSTAR, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Сильнейший туман в Москве напрямую связан с естественным природным явлением под названием радиационное выхолаживание. При этом, как подметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд он не имеет никакого отношения к радиации.

«Это совершенно естественное природное явление. Оно называется радиационное выхолаживание. Не имеет никакого отношения к радиоактивности. Это выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков. Предсказуемое явление», — пояснил специалист в интервью 5-tv.ru.

Он добавил, что накануне Гидрометцентр выпустил предупреждение о плотном тумане в столице.

«Тут никаких внешних факторов. Чисто метеорологическое явление, которое связано с резким охлаждением подстилающей поверхности при этом охлаждается определенный слой воздуха. Конденсация водяных паров, которые объединяются в более видимые структуры, которые называются — туман», — резюмировал Вильфанд.

Telegram @moscowmap

Ожидается, что он рассеется ближе к 11 утра и погода вновь станет ясной. Такой прогноз дал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Синоптик добавил, что до конца недели в столице сохранится теплая погода. Температура постепенно прогреется до 12 градусов выше нуля.

Непроглядный туман стал проявляться в Москве еще накануне вечером. Видимость на некоторых улицах не превышала 20-30 метров. На дорогах увеличилось количество ДТП. К утру изменения в расписание стали вносить и московские аэропорты.

Тема:
Погода
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