Многие из пожелавших уволиться в ЕАО медиков-антипрививочников забрали заявления

|
Анна Павлова
Эксклюзив 1 808

Как пояснили в пресс-службе губернатора, увольнение сотрудников скорой никак не связано с вакцинацией.

Фото, видео: globallookpress / Komsomolskaya Pravda; YouTube / Сергей А. Болдырев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Большинство пожелавших уволиться медиков-антипрививочников в Еврейской автономной области (ЕАО) забрали заявления. Об этом 5-tv.ru рассказала пресс-секретарь губернатора ЕАО Елена Мержиева.

«По факту забрали (заявления — Прим. ред.) практически все, кроме двух женщин. Одна фельдшер и одна медсестра. Но их увольнение никак не связано с прививками. Одна собралась переезжать в другой регион, а вторая по семейным обстоятельствам не может работать дальше», — заверила она.

Работники двух филиалов скорой помощи — города Облучье и села Пашково — решили уволиться, отказавшись ставить прививку от COVID-19. Заявления написали 27 человек, среди них — фельдшеры, медсестры, уборщицы и водители. Свое решение медики объяснили тем, что находятся в постоянном контакте с заболевшими, поэтому якобы имеют иммунитет к опасной инфекции. В администрации округа отметили, что сотрудники скорых имеют законное право освободить должность и не вакцинироваться.

Сообщается, что в регион для нормализации обстановки прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутат от КПРФ, убедивший медиков-антипрививочников ЕАО уволиться из скорой помощи, объяснил свою позицию. Иван Краснослободцев убежден, что медицинские сотрудники должны продолжать работать без прививок от коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
6 нояб
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
6 нояб
Не Европа! ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран
6 нояб
Депутат от КПРФ, убедивший медиков ЕАО уволиться из скорой, объяснил свою позицию
5 нояб
Теперь точно! Стало известно, когда в Петербурге завершатся нерабочие дни
5 нояб
Как отличить симптомы коронавируса вакцинированному человеку
5 нояб
Леонид Рошаль раскритиковал уволившихся врачей в ЕАО: «Есть иные формы несогласия»
5 нояб
Голикова назвала десять регионов со сложной СОVID-ситуацией
5 нояб
Число уволившихся врачей-антипрививочников из скорой в ЕАО увеличилось до 27
4 нояб
Тренер сборной РФ по футболу Карпин отжег на закрытой вечеринке в период ковид-ограничений
4 нояб
Китайцы в панике опустошили магазины на фоне рекордного числа случаев заражения COVID-19
+6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:58
Димитриевская родительская суббота: что категорически запрещено делать 6 ноября
11:41
После «бесконтактного» нокаута в Грозном боксера вынесли на носилках
11:27
Восемь человек погибли в давке на фестивале Astroworld в Техасе
11:09
Брэда Питта призвали срочно бежать к психологу: «Настоящая трагедия»
10:51
Младший лейтенант полиции Марк Петровский завоевал «золото» на чемпионате мира по боксу
10:39
Невозможное возможно: сестра Нюши станцевала в туфлях на дне бассейна

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют любить
Ветер перемен: французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знакам зодиака
Боксер рассказал, почему у побитого молодого отца не было шансов избежать драки
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака