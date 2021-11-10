Адвокат семьи Картрайта заявил, что жена расчленяла рэпера еще живым

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства исполнителя.

Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), обвиняемая в его убийстве, расчленяла тело исполнителя, когда он еще был жив. С таким заявлением выступил адвокат семьи Картрайта Антон Кобит.

При этом юрист заявил о «возможной коррупционной составляющей» при проведении судебно-медицинской экспертизы в военно-медицинской академии.

«Обращаю внимание, что проведение третьей экспертизы началось 15 февраля, а закончилось 26 июня. Медики под надуманными предлогами результаты следствию не предоставляли и сделали это только 6 октября. Они опровергают версию Кохал о передозировке, что она решила скрыть смерть Александра из благих намерений. Экспертами было проведено гистологическое исследование, в результате которого установлено, что расчленяла она его еще живым», — заявил Кобит в эфире Первого канала.

Предположительно, супруга могла убить исполнителя из ревности. Известно, что у Картрайта была любовница, к которой он планировал уйти. Причиной расправы могли стать и финансовые разногласия.

«У них был брачный договор. Согласно ему, все деньги за концерты поступали на счет Кохал. Александр ходил по городу с 50-100 рублями в кармане. Марина старше его на шесть лет. Она возлагала на него большие надежды, что он станет известным артистом и начнет зарабатывать крупные гонорары», — сказал Кобит.

Адвокат семьи убитого рэпера не согласен с решением суда отпустить Кохал под домашний арест и обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о личном приеме, «чтобы донести до него обстоятельства данного уголовного дела».

В ответ на просьбу адвоката глава СК поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве Картрайта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с прозвучавшим в эфире одного из федеральных каналов обращением к руководству СК России с критикой расследования обстоятельств убийства Александра Юшко (Энди Картрайта) в Санкт-Петербурге председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А. Д. доложить о ходе расследования уголовного дела, проведенных следственных действиях и результатах экспертиз», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Расчлененное тело Картрайта в мешках было обнаружено в июле 2020 года в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где он жил вместе женой и сыном. Супруга рэпера Марина Кохал сообщила следствию, что 29-летний музкант скончался от передозировки наркотиков, а она приняла решение спрятать тело, чтобы не огорчать его фанатов. Вскоре ей предъявили обвинение в убийстве. Следствие полагает, что Кохал могла убить супруга из личной неприязни.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, подозреваемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал выпустили из-под стражи. Женщине избрали новую меру пресечения в виде заключения под домашний арест до 30 января 2021 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, а также использовать средства связи.