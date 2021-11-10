В Крыму дали совет Ротару после заявления сестры о принадлежности полуострова

Звезда эстрады перестала ездить в некогда любимый регион. Со слов родной сестры, она ждет, пока полуостров вновь отойдет Незалежной.

Знаменитую певицу Софию Ротару и ее сестру Аурику раскритиковали после слов о Крыме. Звездное семейство надеется, что российский полуостров войдет в состав Украины. Законные власти территории это сильно расстроило.

Глава общественной палаты курортного региона Александр Форманчук с сожалением констатировал, что Ротару не стала истинной крымчанкой, хотя и обладает званием почетного жителя полуострова и получила немало наград от местного правительства.

«Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», — заявил Форманчук в интервью РИА Новости.

Он вспомнил о временах, когда звезда гастролировала по Крыму. Главе общественной палаты льстит, что в свое время Ротару была предана территории. Однако Форманчук заметил, что суровые политические реалии заставили ее сменить позицию: теперь она любит не российский полуостров, а «украинский», что не может не огорчать.

«Это ее право, нам остается лишь сожалеть об этом», — заключил общественный деятель.

Dni.ru напоминает, что на территории крымской Ялты расположено шикарное имение семьи Ротару. Сама артистка не появлялась там порядка пяти лет. Кроме того, звезда владеет отелем Villa Sofia в курортном регионе, но и там не была очень долгое время. Сестра дивы недавно призналась, что гостиницу пришлось закрыть. Она и певица якобы ждут «возвращения Крыма Украине», а до тех пор не собираются приступать к делам.

Ранее 5-tv.ru рассказал о тяжелой болезни Софии Ротару, в которую не поверила ее сестра.