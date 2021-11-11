Что известно о состоянии звезды «Зимней вишни» Сафоновой после ДТП

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Алексей Хитров
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В больнице рассказали о состоянии попавшей в ДТП актрисы Сафоновой

Что известно о состоянии звезды «Зимней вишни» Сафоновой после ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

Накануне актриса на своем автомобиле Hyundai попала в аварию и была госпитализирована с травмами.

Состояние актрисы Елены Сафоновой, попавшей накануне в ДТП в Москве, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.

Источник агентства в медучреждении уточнил, что звезда «Зимней вишни» лежит в отделении «Вторая травма» с температурой 36,6 градусов. 

Авария с участием Сафоновой произошла 10 ноября в центре Москвы. Водитель BMW резко выскочил через три полосы из крайней правой влево и выехал на встречку, после чего врезался в автомобиль Hyundai, за рулем которого была звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова. По предварительным данным, у актрисы диагностировали закрытый перелом надколенника, перелом ребер с левой стороны, пишет Газета.ру. 

За рулем машины, врезавшейся в автомобиль Елены Сафоновой, была 21-летняя Маргарита Рафальская, на автомобиле которой числятся 70 неоплаченных штрафов за различные нарушения ПДД. Девушка после аварии также была доставлена в больницу, у нее диагностировали закрытый перелом локтевой и лучевой кости.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры ДТП с участием актрисы Елены Сафоновой в центре Москвы, случайно снятые видеорегистратором одного из автомобилей.

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