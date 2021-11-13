Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России

Своим мнением он поделился на шоу Савика Шустера.

Звезда фильма «Мимино» Вахтанг Кикабидзе считает, что все украинские артисты не должны работать в России. Об этом актер сообщил в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа», — сказал Вахтанг Кикабидзе.

Знаменитый Буба рассказал, что лично сам давно не ездит на заработки в Россию. Кикабидзе, кроме прочего, не поддерживает связь с теми, кто выступает на территории нашей страны. Актер официально перестал выступать в Российской Федерации в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

11 ноября пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко сообщил причину внесения пародиста Максима Галкина в список лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности» Незалежной. Дело в том, что шоумен якобы поддерживает так называемую временную оккупацию части территории страны.

Еще раньше, 21 октября, министерство культуры Украины запретило въезд 13 артистам из России. В их число попали Алексей Кравченко, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит Вахтанг Кикабидзе спустя месяц после смерти своей жены.