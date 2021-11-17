Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн госпитализирован в Москве. Два месяца назад 75-летнему кинопродюсеру была проведена экстренная операция на сердце.

«Марк Григорьевич лежит в больнице, он в сознании», — сообщила ТАСС помощница деятеля искусств.

Гражданская жена Рудинштейна в беседе с РИА Новости пояснила, что он в реанимации.

Обстоятельства госпитализации уточняются.