Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн госпитализирован в Москве
| Светлана Шевченко Общество 3 031
Два месяца назад 75-летнему кинопродюсеру была проведена экстренная операция на сердце.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн госпитализирован в Москве. Два месяца назад 75-летнему кинопродюсеру была проведена экстренная операция на сердце.
«Марк Григорьевич лежит в больнице, он в сознании», — сообщила ТАСС помощница деятеля искусств.
Гражданская жена Рудинштейна в беседе с РИА Новости пояснила, что он в реанимации.
Обстоятельства госпитализации уточняются.
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