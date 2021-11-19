Дочь Хлебниковой о пожаре в квартире певицы: «Мама курила у окна»

Дочь известной российской певицы Марины Хлебниковой рассказала о пожаре в квартире артистки. По ее словам, сотрудники экстренных служб откачивали ее маму после пожара, который произошел 18 ноября в квартире дома на Ратной улице в Москве.

По данным 5-tv.ru, дочь артистки рассказала правоохранителям, с чего началось возгорание.

«Мама курила у окна», — отметила девушка, добавив, что от этого могли загореться вещи.

Известно также, что артистку после того, как огонь распространился по жилищу не могли найти, потому пришлось выламывать дверь.

ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября, на втором этаже двухуровневой квартиры. Там выгорела полностью вся обстановка на площади в 10 квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 22:50. Из дома спасли пять человек.

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Ранее 5-tv.ru публиковал фото и видео из загоревшейся квартиры, где едва не погибла Марина Хлебникова. На кадрах запечатлена обуглившаяся кровать с почерневшими от огня пружинам, покрытые копотью стены. Вероятнее всего причиной ЧП стала непотушенная сигарета.

После пожара заслуженную артистку РФ доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и госпитализировали с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.

Известно, что в момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь, однако пострадала только Марина Хлебникова. Обстоятельства ЧП выясняются.