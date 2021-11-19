В крови пострадавшей от пожара Марины Хлебниковой обнаружен алкоголь
За жизнь заслуженной артистки РФ борются врачи НИИ Склифосовского.
Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official
В крови пострадавшей от пожара Марины Хлебниковой обнаружен алкоголь.
По информации 5-tv.ru, у заслуженной артистки РФ медики диагностировали отравление продуктами горения, многочисленные ожоги лица, головы, груди, бедер. Врачи отмечают, что они очень глубокие, хоть и небольшие по площади.
Певицу погрузили в состояние комы и подключили к ИВЛ.
Как сообщал 5-tv.ru, пожар в двухэтажной квартире Марины Хлебниковой накануне вечером. Площадь пожара составила всего десять квадратных метров. Однако очаг пришелся именно на то место, где, предположительно, заснула звезда. На фотографиях и видео с места происшествия видно, что мебель серьезно выгорела.
Среди версий — короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем, в частости, она могла заснуть с сигаретой.
К слову, в квартире она находилась не одна, но на запах дыма прибежали соседи, которые смогли достучаться в дверь. Вместе с Хлебниковой дома были ее мать, неходячий отец, дочь. Первым из полыхающего помещения вынесли отца звезды. Через некоторое время без сознания была найдена и Хлебникова.
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