Косые дожди: Все романы Марины Хлебниковой

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Ольга Петровиченко
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Все романы Марины Хлебниковой

Косые дожди: Все романы Марины Хлебниковой

Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Как певица переживала самоубийство гражданского мужа и почему развелась с отцом дочери?

Марина Хлебникова получила известность в 90-е, спев песню «Чашка кофею». Звезде удалось сохранить популярность спустя десятилетия после начала карьеры. Однако личную жизнь артистка наладить так и не смогла, из-за чего сильно переживала.

Ночью 19 ноября в квартире Марины Хлебниковой случился пожар. Звезда отравилась угарным газом, получила ожоги по всему телу и впала в кому. Пользователи в соцсетях предполагают, что Марина могла сама устроить пожар, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Артистку преследовали неудачи в личной жизни, о которой она не любила распространяться. 5-tv.ru вспоминает самые яркие романы Марины Хлебниковой.

Антон Логинов

Со своим первым возлюбленным Марина Хлебникова познакомилась в конце 80-х. Девушка только попала в группу «На-На», куда ее пригласил Бари Алибасов. До этого она выступала вместе с другим его проектом — «Интеграл». Вместе с ней в «На-На» пришел Антон Логинов. Молодой человек изначально должен был стать солистом, но в итоге работал постановщиком танцевальных номеров.

Антон и Марина вместе ездили на гастроли. Между ними появилось романтическое чувство. Позже мужчина признался, что он с первого взгляда влюбился в певицу. Пара стала жить вместе. В какой-то момент стало понятно, что у Хлебниковой есть потенциал для сольной карьеры. В конце 90-х она ушла из группы Бари Алибасова и стала самостоятельной исполнительницей.

С первым возлюбленным Марина Хлебникова познакомилась, выступая в группе «На-На». Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

В то время Антон Логинов работал директором возлюбленной. Он, сдержанный и тактичный, мог успокоить и направить в нужное русло взбалмошную и темпераментную Хлебникову. Несмотря на идиллию в отношениях, пара решила не жениться. Влюбленные видели перед собой множество примеров, когда после штампа в паспорте отношения между некогда любящими людьми менялись в худшую сторону и они расставались.

Логинов и Хлебников так и не узаконили свои отношения, а спустя время расстались. Инициатором была сама певица: она ушла к другому мужчине.

Михаил Майданич

В 90-е Марина Хлебникова познакомилась с предпринимателем Михаилом Майданичем. Мужчина делал артистке дорогие подарки и однажды оплатил проведение концерта. Сама певица при этом отрицала, что полюбила Михаила из-за денег. По признанию звезды, в какой-то момент победила страсть. Марина бросила гражданского мужа и вышла замуж за Майданича.

В 1999-м Хлебникова родила дочь Доминику. Несмотря на появление ребенка, артистка продолжила карьеру. Спустя три недели после родов певица вышла к зрителям, потому что не желала зависеть от мужа.

В какой-то момент Майданич прекратил дарить жене дорогие подарки. Он чаще обычного раздражался на супругу, они ссорились. Из-за проблем в работе, мужчина перестал уделять время дочери Доминике. Позже выяснилось, что он задолжал денег компаниям и разным лицам из шоу-бизнеса. В их числе был Иосиф Пригожин. В будущем Хлебникова призналась, что она долгое время боялась даже заговорить с ним из-за долга супруга. Сам продюсер заявил, что никогда не держал зла на Марину, понимая, что она ни при чем.

Марина Хлебникова с дочерью Доминикой. Фото: Globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Марина Хлебникова и Михаил Майданич развелись в 2005-м. Вскоре артистка пропала с радаром поклонников. Ее песни все реже звучали на радио, а клипы перестали показывать на телевидении. Звезда решила, что она просто не подходит под современный формат. Затем Хлебникова перестала давать и интервью.

Поклонники заподозрили неладное. Среди ценителей творчества Хлебниковой ходили слухи, будто она злоупотребляет алкоголем. Сама она заявила, что между ток-шоу и народной любовью для нее всегда важнее второе. Тем не менее слухи о ее пагубном пристрастии множились.

Антон Логинов: вторая попытка

В 2014-м Майданича осудили на четыре года за мошенничество. Он потерял возможность помогать своей дочери Доминике. В тот момент певица сошлась с первым гражданским мужем — Антоном Логиновым. Музыкант помогал в воспитании Ники, и все время был рядом с певицей.

В 2018-м Антон Логинов пережил инсульт и ему требовался уход. Мужчине на тот момент шел 52-й год. Он страдал от проблем с давлением, терял в весе и падал в обмороки. Певица перевезла его жить к себе. По словам знакомых, музыкант таял на глазах. Ему было психически сложно переносить болезнь.

Тело Логинова обнаружила Хлебникова. После увиденного артистка угодила в больницу с нервным срывом. В предсмертной записке он назвал Хлебникову смыслом жизни и просил никого не винить в своей смерти. Логинов выразил сожаление, что Марина не любила его так сильно, как он ее.

Марина Хлебникова обнаружила бездыханное тело Антона Логинова у себя дома. Фото: Евгений Волчков / ИТАР-ТАСС

Будучи от природы и так стройной, женщина на нервной почве потеряла более 40 килограммов. Какое-то время она отказывалась от эфиров. В сети вновь возникли слухи о пристрастии артистки к алкоголю.

Марина Хлебникова опровергала все домыслы. А позже звезда вернулась на сцену. Творить она не переставала даже на карантине. Знаменитость рассказывала о творческом процессе поклонникам в соцсетях.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой

В ночь с 18-го на 19-е ноября в московской квартире Марины Хлебниковой случился пожар. Певицу доставили в больницу в коме. Причиной возгорания предположительно могла быть сигарета или короткое замыкание. Дочь звезды, Доминика, утверждает, что перед трагедией видела мать курящей у окна. Позже медики нашли в крови артистки следы алкоголя. Трагическое совпадение: в этой же квартире в 2018-м покончил с жизнью гражданский муж Хлебниковой — Антон Логинов.

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