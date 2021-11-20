Порча отвергнутого мужчины или неудачное рождение: почему Хлебниковой не везет
Экстрасенс Андрей Харрис и нумеролог Вячеслав Дениченко рассказали о возможных причинах множества неудач в жизни Марины Хлебниковой.
Фото, видео: globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru
Жизнь известной российской певицы Марины Хлебниковой внезапно буквально повисла на волоске. После отравления угарным газом артистку с многочисленными ожогами врачи ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Что могло послужить причиной внезапного пожара в ее квартире, пока разбираются правоохранительные органы. Но в интервью 5-tv.ru экстрасенс Андрей Харрис заявил — вина тому кроется вовсе не в непотушенной сигарете, а в привороте, сделанным давно отвергнутым любовником.
«Карма у нее достаточно светлого и чистого человека. Более того, она обладает определенной врожденной силой, которая может защищать ее от различного рода негатива», — рассказал Харрис.
Но карты Таро показывают обратное. Оказывается, у Хлебниковой на судьбе написано разрушение зданий, пожары и катастрофы. Но основной картой выпало магическое воздействие.
«Это зона любви и личных отношений. Там я увидел мужчину, который хотел иметь с ней близкие отношения, но почему-то получил отказ. Этот человек прибегал неоднократно к черной магии, пытаясь сделать приворот», — добавил экстрасенс.
Но приворот был сделан некачественно. Потому он превратился в порчу.
А нумеролог Вячеслав Дениченко считает, что пожар в доме артистки и ее нынешнее тяжелое состояние было ей предначертано еще с самого рождения.
«Если мы берем ее дату рождения — 6 ноября 1965 года, то здесь получается у нее обнуление идет. С 40,45, 50 лет и до 60 у нее нули, шансы судьба дает на 0. То есть в итоге человеку надо что-то начать с начала, для того что бы быть сильной», — объяснил нумеролог.
Что происходило в жизни певицы за несколько месяцев до беды, неизвестно. Но нумеролог отмечает, что цифры показывают, летом Хлебникова начала чувствовать напряженность в жизни и у нее начались проблемы со здоровьем. Все это и послужило причиной беды, случившейся 18 ноября в ее доме.
«Она себя как птица в клетке ощущает. У нее было неверие в свои силы и недоверие к людям, к жизни. Одним словом, расстройство, приведшее к катастрофе», — заключил Дениченко.
Аборт, болезнь, самоубийство мужа и пожар: жизнь Хлебниковой как проклятье
Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел 18 ноября. Огнем была охвачена комната, в которой спала певица. В бессознательном состоянии, с ожогами и отравлением угарным газом ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Что могло спровоцировать пожар, пока устанавливается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Иосиф Пригожин о крахе карьеры Хлебниковой.
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