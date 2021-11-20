Порча отвергнутого мужчины или неудачное рождение: почему Хлебниковой не везет

|
Мадлена Гришина
Эксклюзив 1 042

Экстрасенс Андрей Харрис и нумеролог Вячеслав Дениченко рассказали о возможных причинах множества неудач в жизни Марины Хлебниковой.

Фото, видео: globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Жизнь известной российской певицы Марины Хлебниковой внезапно буквально повисла на волоске. После отравления угарным газом артистку с многочисленными ожогами врачи ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Что могло послужить причиной внезапного пожара в ее квартире, пока разбираются правоохранительные органы. Но в интервью 5-tv.ru экстрасенс Андрей Харрис заявил — вина тому кроется вовсе не в непотушенной сигарете, а в привороте, сделанным давно отвергнутым любовником.

«Карма у нее достаточно светлого и чистого человека. Более того, она обладает определенной врожденной силой, которая может защищать ее от различного рода негатива», — рассказал Харрис.

Читайте также

В крови пострадавшей от пожара Марины Хлебниковой обнаружен алкоголь

Но карты Таро показывают обратное. Оказывается, у Хлебниковой на судьбе написано разрушение зданий, пожары и катастрофы. Но основной картой выпало магическое воздействие.

«Это зона любви и личных отношений. Там я увидел мужчину, который хотел иметь с ней близкие отношения, но почему-то получил отказ. Этот человек прибегал неоднократно к черной магии, пытаясь сделать приворот», — добавил экстрасенс.

Но приворот был сделан некачественно. Потому он превратился в порчу.

А нумеролог Вячеслав Дениченко считает, что пожар в доме артистки и ее нынешнее тяжелое состояние было ей предначертано еще с самого рождения.

«Если мы берем ее дату рождения — 6 ноября 1965 года, то здесь получается у нее обнуление идет. С 40,45, 50 лет и до 60 у нее нули, шансы судьба дает на 0. То есть в итоге человеку надо что-то начать с начала, для того что бы быть сильной», — объяснил нумеролог.

Что происходило в жизни певицы за несколько месяцев до беды, неизвестно. Но нумеролог отмечает, что цифры показывают, летом Хлебникова начала чувствовать напряженность в жизни и у нее начались проблемы со здоровьем. Все это и послужило причиной беды, случившейся 18 ноября в ее доме.

«Она себя как птица в клетке ощущает. У нее было неверие в свои силы и недоверие к людям, к жизни. Одним словом, расстройство, приведшее к катастрофе», — заключил Дениченко.

Аборт, болезнь, самоубийство мужа и пожар: жизнь Хлебниковой как проклятье

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел 18 ноября. Огнем была охвачена комната, в которой спала певица. В бессознательном состоянии, с ожогами и отравлением угарным газом ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Что могло спровоцировать пожар, пока устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Иосиф Пригожин о крахе карьеры Хлебниковой.

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой
20 нояб
Смерть остается и витает в воздухе: таролог объяснила пожар в доме Хлебниковой
20 нояб
Перед пожаром Хлебникова умоляла магов изгнать из квартиры приведение
20 нояб
Эксперт рассказал, какие вещи в доме в случае пожара приведут к отравлению угарным газом
20 нояб
Врач не узнал Марину Хлебникову из-за ожогов на лице: «Нужна пересадка кожи»
19 нояб
Затапливала много раз: что говорят о Марине Хлебниковой соседи
19 нояб
Запылившийся «стопудовый хит» и плюшевый тигр из 90-х: что уцелело в сгоревшей комнате Хлебниковой
19 нояб
Эвакуация Хлебниковой спасателями после пожара в Москве попала на видео
19 нояб
Аборт, болезнь, самоубийство мужа и пожар: жизнь Хлебниковой как проклятье
19 нояб
Пригожин о крахе карьеры Хлебниковой: «Если артист зажигается, это кому-то нужно»
19 нояб
Косые дожди: Все романы Марины Хлебниковой
+1° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.76
0.16 82.58
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:04
Глава разведки США предупредила страны НАТО о «вторжении» РФ на Украину
13:45
«Срок за Кузю»: виновных в мучительной смерти кота требуют отправить за решетку
13:33
Как физик-ядерщик накормил весь мир: история Питера Бака
13:19
В ГИТИСе назвали дату и место прощания с Валерием Гаркалиным
13:04
Смерть остается и витает в воздухе: таролог объяснила пожар в доме Хлебниковой
12:39
Единственная и неповторимая: невероятная история большой любви Валерия Гаркалина

Сейчас читают

Названа причина смерти Валерия Гаркалина
Инфаркты, клиническая смерть, коронавирус: Что пережил Валерий Гаркалин?
Затапливала много раз: что говорят о Марине Хлебниковой соседи
Отпетый хулиган и скромный артист: Как сложилась жизнь Игоря Савочкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа