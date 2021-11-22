«Герои» нашего времени: украинский подвиг в опустошении газовых хранилищ Европы

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Артем Зайцев
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МИД Украины считает великим достижением отсрочку запуска «Северного потока -2»

«Герои» нашего времени: украинский подвиг в опустошении газовых хранилищ Европы

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2

Незалежная прикладывает все усилия для того, чтобы новый газопровод следовал постановлению Третьего энергетического пакета ЕС.

Задержка в запуске нового газопровода «Северный поток-2» произошла во многом благодаря вмешательству Украины. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» объявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», — сообщил глава МИД.

Он отметил, что теперь все страны Евросоюза, в том числе и Незалежная, теперь будут требовать, чтобы «Северный поток — 2» соответствовал постановлениям Третьего энергетического пакета ЕС.

Ранее организация «Оператор ГТС Украины» отказала дочерней немецкой компании Nord Stream 2 AG в сертификации ее как независимого оператора газового трубопровода.

Строительство «Северного потока — 2» завершили еще в сентябре этого года, и все это время компании-партнеры проходят необходимую сертификацию, чтобы поставлять газ в свои страны. Однако многие государства Евросоюза выступают против монополии над «синим топливом» главной газовой компании России «Газпрома». Коммуникации постоянно подводят под антимонопольные европейские оглашения, чтобы отсрочить или вовсе запретить запуск нового газопровода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В США придумали способ избавиться от «Северного потока-2».

Тема:
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