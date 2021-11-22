Детский дом, карьера вопреки и проклятие коллеги: главные трагедии жизни Нины Руслановой

Жизнь начала подкидывать актрисе испытания еще тогда, когда она не могла ходить и разговаривать.

Однажды актриса Нина Русланова призналась, что не хотела бы поменять ничего в своей жизни. Но, зная подробности ее биографии, такое мужество и стойкость проявить смог бы далеко не каждый — на ее долю выпало много испытаний, и она с честью выстояла, прожив долгую жизнь и навсегда вписав себя в историю отечественного кинематографа. 5-tv.ru вспомнил, с чем актрисе пришлось столкнуться.

Оставили на вокзале

Нина Русланова выросла в детском доме — имя и фамилию ей выбрали воспитатели, но она всегда хотела узнать свою настоящую семью. Уже после того, как признание пришло к актрисе, она вела поиски, но безрезультатно.

Назвавший отцом актрисы Константин Антоненко часто с грустью и тяжелым чувством вины вспоминал эпизод из своей жизни — маленькую девочку, впоследствии ставшей великолепной актрисой, оставила на вокзале ее мать и неслучайно. Его жена Прасковья решила, что в такое тяжелое время — заканчивалась Великая Отечественная война — поднять детей будет непосильной задачей, а у семьи уже был первенец — мальчик Сережа. Константин Анисимович не простил себе этого, до самой смерти с грустью и тоской вспоминал о маленькой девочке.

Детский дом и тернистый путь к славе

Жизнь воспитанников детских домов едва ли повернется язык назвать простой и безоблачной — справедливо это и для Руслановой. Даже свой день рождения она выбрала, руководствуясь простой логикой — 5 декабря, в день Сталинской Конституции, воспитанников детских домов кормили «относительно вкусно» и устраивались импровизированные концерты. Девочке хотелось ощущать атмосферу праздника в свой день рождения, поэтому ее выбор пал именно на эту дату.

Побои от воспитателей, плохая еда — полный набор «прелестей» детских домов не смогли остановить подросшую девушку — она добилась своего, покорив Москву. Но до совершеннолетия ее изрядно помотало — до совершеннолетия она сменила пять детских домов Харькова, а после была вынуждена окончить строительное училище, став штукатуром. Любопытно, что специализация ей в жизни пригодилась — в одном из фильмов она сыграла девушку именно этой профессии.

Русланова была готова на все ради своей цели — отучившись всего один курс в Харьковском театральном училище, она уехала в столицу Советского Союза и поступила в Щукинское театральное училище. Но даже тогда она подрабатывала, в том числе, и мытьем полов в больнице.

Чуть не умерла за дочь

Замужем актриса была лишь единожды — за юристом Геннадием Рудаковым. Рождение их единственной дочери Русланова вполне могла не пережить.

«На восьмом месяце беременности мне сказали, что у меня порок сердца и я не рожу. Я должна была выбрать: или дочь, или я. Я подписала заключение оставлять дочь. Я готова была умереть, лишь бы дать жизнь человеку, который будет после меня», — вспоминала она в эфире популярного телешоу.

Дочь родилась здоровой, но, спустя время, супруги разошлись. И, хоть Русланова и Рудаков сохранили ради дочери дружеские отношения, личного счастья у актрисы уже не было.

"Проклятье" Малявиной

Ее дочь Олеся Рудакова связывает это с "проклятием", якобы наложенным на актрису бывшей подругой и коллегой Валентиной Малявиной. После того, как гражданский муж Малявиной Стас Жданько был найден с раной от ножа в сердце, Русланова дала против нее показания. Бывшая подруга прямо в зале суда стала кричать, что ни актрисе, ни ее дочери больше никогда не быть счастливыми.

Эти слова глубоко запали в сердце актрисы — и свои неудачи она списывала на зловещее пророчество до конца жизни.