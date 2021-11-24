Стало известно последние желание актрисы Нины Руслановой

|
Артем Зайцев
2 517

Еще при жизни народную артистку РФ очень беспокоило одно неприятное обстоятельство.

Стало известно последние желание актрисы Нины Руслановой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умерла Нина Русланова

Актер Михаил Васьков во время церемонии прощания со своей коллегой Ниной Руслановой рассказал о ее последнем желании. Народная артистка РФ желала, чтобы творческие коллеги помогли ее дочери актрисе Олесе Рудаковой с трудоустройством.

«Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре», — сообщил актер в беседе с порталом NEWS.ru.

В своей речи он намекнул, что проблемы с работой сейчас испытывают все актеры, не только дочь звезды сериала «Тени исчезают в полдень». Актриса Олеся Рудакова закончила актерский факультет ГИТИСа, но она не может похвастаться достойным портфолио. В ее арсенале только несколько эпизодических ролей. Какое-то время она проработала кастинг-директором в кино.

Последней актерской работой Нины Руслановой стала драматическая картина «На Круге», но из-за своей смерти она не закончила съемки. Создатели фильма утверждали, что кадры с актрисой обязательно попадут в финальную версию фильма после монтажа.
Русланова известна российскому зрителю по ролям в картинах «Собачье сердце», «Завтра была война», а также в телесериалах «Тени исчезают в полдень» и «Возвращение Будулая».

Нина Русланова не дожила до своего 76-го дня рождения всего неделю, предположительно, по вине проверки врачей, рассказал KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актриса Светлана Немоляева не смогла прийти на похороны Гафта и Джигарханяна.

Тема:
Умерла Нина Русланова
24 нояб
На Троекуровском кладбище похоронили Нину Русланову
24 нояб
Маленький внук Нины Руслановой поддержал мать у гроба актрисы
24 нояб
Прощание с Руслановой началось в Центральном доме кинематографистов
23 нояб
«Это было сродни чуду»: режиссер рассказала о последней роли Руслановой
23 нояб
Можно ли было спасти Нину Русланову? Блогер Миро о шансах актрисы на жизнь
23 нояб
Борис Моисеев расплакался, узнав о состоянии Марины Хлебниковой после пожара
23 нояб
Умершую из-за COVID-19 Нину Русланову похоронят рядом с Юлией Началовой
23 нояб
СК РФ проводит проверку по факту обвинений врачей в ненадлежащем лечении Руслановой
22 нояб
Детский дом, карьера вопреки и проклятие коллеги: главные трагедии жизни Нины Руслановой
22 нояб
Сила слова: уйдет ли проклятие в могилу вместе с Руслановой или останется на семье
-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
74.37
-0.46 83.64
-0.53
Как преодолеть упрямство и лень мальчика-Тельца, выбрав гармонизирующее е...

Последние новости

17:12
Музыка атома: обладатель «Гремми» диджей Иманбек создаст хит из звуков ЛАЭС
16:44
Лянка Грыу рассказала, как спасла сына от недуга: «Это сделало меня сильнее»
16:35
Как преодолеть упрямство и лень мальчика-Тельца, выбрав гармонизирующее его имя
16:26
Бывший муж Веры Глаголевой показал редкий снимок подросшей внучки Полины
16:25
Путин рассказал об отношении к прививкам: «Они должны быть добровольными»
16:17
Стало известно последние желание актрисы Нины Руслановой

Сейчас читают

Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег
Резко изменившегося Лобанова из «Интернов» рядом с Асмус не узнали фанаты
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты до 5 декабря
Иммунодепрессия: Пульмонолог объяснил, почему прививка не спасла Гаркалина

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа