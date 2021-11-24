Стало известно последние желание актрисы Нины Руслановой

Актер Михаил Васьков во время церемонии прощания со своей коллегой Ниной Руслановой рассказал о ее последнем желании. Народная артистка РФ желала, чтобы творческие коллеги помогли ее дочери актрисе Олесе Рудаковой с трудоустройством.

«Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре», — сообщил актер в беседе с порталом NEWS.ru.

В своей речи он намекнул, что проблемы с работой сейчас испытывают все актеры, не только дочь звезды сериала «Тени исчезают в полдень». Актриса Олеся Рудакова закончила актерский факультет ГИТИСа, но она не может похвастаться достойным портфолио. В ее арсенале только несколько эпизодических ролей. Какое-то время она проработала кастинг-директором в кино.

Последней актерской работой Нины Руслановой стала драматическая картина «На Круге», но из-за своей смерти она не закончила съемки. Создатели фильма утверждали, что кадры с актрисой обязательно попадут в финальную версию фильма после монтажа.

Русланова известна российскому зрителю по ролям в картинах «Собачье сердце», «Завтра была война», а также в телесериалах «Тени исчезают в полдень» и «Возвращение Будулая».

Нина Русланова не дожила до своего 76-го дня рождения всего неделю, предположительно, по вине проверки врачей, рассказал KP.RU.

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