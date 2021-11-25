Боня о пожаре в доме Хлебниковой: «Насколько может человек себя не любить!»

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой — не случайность, а знак судьбы. Приняв версию об алкогольном опьянении и непотушенной сигарете артистки, что стали причиной возгорания, звезда реалити-шоу в беседе с 5-tv.ru на премии рекордсменов России и Мира «SOLAR», торжественная церемония которой состоялась накануне в Москве, порассуждала о том, как правильно живет сама и как неправильно — другие.

Назвав происшествие в доме Хлебниковой ужасной трагедией, Боня отметила, что очень гордится собой — уже много лет она не выпивает даже в свой день рождения или новогоднюю ночь. Теледива считает, что каждый человек должен прийти к ее взгляду на здоровый и позитивный образ жизни, в котором есть время отдыху и заботе о себе. Если есть только будни и работа, а вечером сил хватает только на щелчок зажигалки, после которого ты засыпаешь — это уже «звоночек».

«Я надеюсь, что она в порядке, вчера просто посмотрела передачу и поняла, что это какой-то кошмар, ужас. Сидела и думала, ну вот как настолько может человек себя не ценить и даже где-то не любить? Люди, которые курят, дома курят, могут заснуть с сигаретой… Мне кажется, это печально», — сказала Боня.

Насколько Хлебникова «в порядке», известно. У нее тяжелые ожоги на лице и теле, врачи не уверены, что опаленные глаза будут видеть, а сама артистка — жить. Но Боня, вероятно, из передачи выделила только важное для себя, а раз человек не умер, решила, что он пока «в порядке».

Звезда «Дома-2» полагает, что пожар произошел в квартире исполнительницы неслучайно. По ее мнению, сама Вселенная дала понять, что Хлебникова как-то неправильно живет, и нужно что-то менять. Лежащей при смерти в реанимации певице Боня посоветовала изменить привычный уклад и отказаться от алкоголя. Если поправится и увидит это интервью, наверняка, так и поступит — дельный совет от мудрой женщины ей будет очень кстати.

«Я так понимаю, проблема была в сигарете, с которой она заснула. Хочется сказать, что все-таки надо себя беречь. Но я думаю, наверно, это все-таки судьба. Раз такие вещи происходят, значит, это какой-то знак, нужно к этому прислушаться, наверно. Я бы увидела знак в том, что пора переходить в трезвый образ жизни», — сказала Боня.

Заслуженную артистку РФ Марину Хлебникову госпитализировали после страшного пожара в московской квартире по улице Ратная 18 ноября. Помимо ожогов Хлебникова отравилась продуктами горения, были повреждены дыхательные пути. Напряженная борьба за жизнь певицы продолжается. Ее отключили от аппарата ИВЛ, наметилась незначительная положительная динамика, но риски по-прежнему существуют. Поклонники и близкие молятся и надеются, что певица выживет.

Виктория Боня стала специальным гостем Премии рекордсменов России и Мира «SOLAR», торжественная церемония которой состоялась накануне в Москве. Героями в различных номинациях, с присвоением уникального регистрационного номера и открытием персональной страницы рекорда на сайте Книги Рекордов уже второй год становятся выдающиеся личности — инфлюенсеры, которые совершили яркие прорывы за 2021 год.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение врача о том, какой станет жизнь Марины Хлебниковой, если она оправится от последствий пожара.