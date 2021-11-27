Экстрасенс Якубович рассказала о сложностях в 2022 году и завершении пандемии

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Артем Зайцев
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Специалист считает, что волна распространения инфекции — это намек высшей силы на то, что мы уничтожаем планету.

Экстрасенс Якубович рассказала о сложностях в 2022 году и завершении пандемии

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Участница «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович спрогнозировала, что Россия сможет справиться с последствиями пандемии COVID-19 только через десять лет. Об этом она сообщила в интервью Teleprogramma.pro.

«Последствия пандемии будут продолжаться еще пять-семь лет. Оклемаемся от этого мы лет через десять. Нам нужно привыкать к тому, что есть и подстраиваться под это», — рассказала ведьма.

Также экстрасенс добавила, что россиянам не стоит впадать в уныние и паниковать — рано или поздно это закончится. Она также отметила, что, как и два предыдущих, 2022 год будет очень тяжелым. Люди будут ссориться, курсы валют, по ее мнению, будут изменяться. Ощущение опасности никуда не денется.

«Мы слишком неправильно живем, уничтожаем эту планету. Человек — самое чудовищное существо, которое воплощено здесь. Поэтому мы заслужили то, что получили», — подытожила Якубович.

Она считает текущую пандемию коронавируса карой высших сил, которые намекают человечеству на то, что он наносит огромный ущерб природе.

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