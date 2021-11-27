Что известно о состоянии госпитализированного с подозрением на инсульт Градского

Народный артист РФ Александр Градский находится в отделении реанимации одной из столичных клиник в тяжелом состоянии. 26 ноября артист внезапно почувствовал себя плохо дома. По пути в больницу, по данным источников, он терял сознание. До сих пор не пришел в себя.

В беседе с 5-tv.ru сын артиста Даниил не смог объяснить, что произошло с отцом, не нашел в себе сил обсуждать с прессой его состояние. Коротко ответил, что не может и не хочет комментировать происшествие.

Предварительно, медики подозревают, что у Александра Градского случился инсульт. Также известно, что несколькими днями ранее, 23 ноября, музыкант жаловался на самочувствие во время съемок шоу «Голос», в котором он выступает в качестве наставника, приходилось вызывать медиков.

Певица из команды Градского Юлия Курганова при этом заявляла, что накануне госпитализации Градский не подавал и намека на проблемы со здоровьем. Девушка отметила, что тот выглядел очень бодрым на последних съемках и репетициях, рассказывал истории, пел, иногда ругался, но не жаловался.

Александра Градского считают одним из основоположников русского рока. Его знают, как прославившегося еще в СССР певца и мультиинструменталиста, автора песен и композитора. На его счету звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» является художественным руководителем театра «Градский Холл».

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