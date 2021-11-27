Жена госпитализированного Рудинштейна рассказала о его состоянии

Состояние пребывающего в коме основателя премии «Кинотавр» Марка Рудинштейна остается без изменений. Об этом в интервью РИА Новости рассказала гражданская жена продюсера Наталья.

«Состояние такое же. Лечим, наблюдаем в больнице», — отметила супруга.

Кинодеятеля госпитализировали с сердечным приступом 17 ноября, по одной из версий, распространенных в СМИ, ему также диагностировали инсульт. 25 числа медики ввели знаменитого пациента в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. По сей день его состояние оценивают, как крайне тяжелое, кроме того, сегодня врачи заговорили об отрицательной динамике.

Доктора борются за жизнь 75-летнего Рудинштейна и не дают прогнозов — осторожничают. Накануне из отделения кардиореанимации его перевели в нейрореанимацию. Стоит отметить, два месяца назад продюсер уже оказывался на больничной койке — ему проводили экстренную операцию на сердце. Его нынешнее состояние может, полагают врачи, быть последствием прежнего хирургического вмешательства.

Избранница знаменитости Наталья отказывается комментировать ситуацию и озвучивать диагнозы — отмечает лишь, что врачи делают все возможное для спасения жизни, и все зависит сейчас от их профессионализма.

Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер и кинокритик, заслуженный работник культуры РФ и создатель кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также организатор премии «Золотой овен», обладатель золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии госпитализированного с подозрением на инсульт Александра Градского.