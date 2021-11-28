Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

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Карина Бернтгольц
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Наставник шоу «Голос» скончался в больнице. 26 ноября его госпитализировали с подозрением на инсульт.

Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Тема:
Умер Александр Градский

Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского. Наставник шоу «Голос» скончался в московской больнице около двух часов ночи. 26 ноября его госпитализировали с подозрением на инсульт. Два дня медики боролись за жизнь композитора - он находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии - однако спасти его так и не удалось.

Смерть гения стала огромной утратой для всего мира музыки. 

Александра Градского считают одним из основоположников русского рока. Его знают, как прославившегося еще в СССР певца и мультиинструменталиста, автора песен и композитора. На его счету звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» является художественным руководителем театра «Градский Холл».

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