Вика Цыганова об Александре Градском: «Из него лилась доброта»

Композитор скончался ночью 28 ноября в реанимации московской больницы.

Певица Вика Цыганова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировала безвременную кончину мэтра отечественной сцены Александра Градского. Народного артиста не стало минувшей ночью.

Знаменитость отметила, что успела поработать в свое время с композитором. Для нее он был профессионалом самой высшей категории. По ее словам, на российской сцене не найдется ни одного человека, кто сумел бы заменить легенду.

«Я очень уважала этого человека, потому что я считаю его суперпрофессионалом. И последние годы Александр Борисович, конечно, настолько олицетворял эту душевность, эту тонкость вокальной подачи именно через душу, через сердце… Потому что сегодня это с эстрады, из шоу-бизнеса просто уходит безвозвратно. Я подумала, а кто его заменит? Кто будет передавать такие ценности?» — печально отметила она.

По словам Цыгановой, для отечественной и мировой сцены имя Градского имело невероятное значение. При этом в последние годы было видно, что музыканту уже непросто выступать и он словно предчувствовал скорый конец, считает звезда.

«Градский это, конечно, явление в нашей музыке, ну и прежде всего как человек, особенно последние его выступления — было ощущение, что он уже смирился, всех простил, и какая-то из него лилась доброта», — подытожила артистка.

Градский скончался на 72 году жизни. Музыкант находился в нейрореанимации московской клиники. У знаменитости произошел инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о жизни и смерти великого музыканта и поэта Александра Градского.