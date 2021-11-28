Режиссер Дружинина об ушедшем из жизни Градском: «Яркий, горячий, страстный»

|
Анна Павлова
Эксклюзив 1 233

Светлана Дружинина прокомментировала смерть Александра Градского

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Тема:
Умер Александр Градский

Мэтр ушел из жизни минувшей ночью. Предположительно, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Звезда советского кино - актриса и режиссер Светлана Дружинина прокомментировала новости о кончине композитора, певца и поэта Александра Градского. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru она рассказала, что знакома с артистом с момента съемок в музыкальной картине «Солнце, снова солнце», в создании которой оба участвовали. По словам знаменитости, именно мэтр озвучил главного героя в этой ленте.

«Голос — это дар от бога. Только нужно его хорошо гранить. Его нужно хорошо, так сказать, обучить, этот аппарат. Это уникальный дар, уникальный голос, которым Александр Градский воспользовался в самой высшей степени…» — отметила артистка.

Дружинина считает, что Градский был не только талантливым человеком, но и замечательной личностью.

«Он легкий, азартный, он влюбчивый в женщин, он влюбчивый в дело, он влюбленный в жизнь. И нужно отдать ему должное — вот таким же ярким, горячим, страстным он жил до последних своих дней. Ибо вся его работа, которую я видела на телевидении с молодыми голосами говорила о том, что в нем еще был и великолепный учитель», — подчеркнула кинозвезда.

Смерть поэта и музыканта Дружинина назвала ужасной потерей.

«Вечной светлой памяти прекрасному артисту, общественному деятелю, учителю, художнику Александру Градскому. Спасибо ему за все, нижайший поклон», — подытожила актриса.

Один из основоположников русского рока Градский умер в ночь на 28 ноября. Он скончался около двух часов ночи в больнице. За два дня до этого его госпитализировали. Артист неожиданно почувствовал себя плохо дома, в карете скорой помощи он терял сознание. Позднее его перевели в реанимацию. Предположительно, причиной стал инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФК «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского.

Тема:
Умер Александр Градский
28 нояб
«Певец высочайшего академического уровня»: Анциферова о смерти Градского
28 нояб
«Строгий и честный наставник»: Валерий Дидюля о безвременной кончине Градского
28 нояб
Стало известно, что происходило с Александром Градским перед смертью
28 нояб
Музыкант Трофимов рассказал о безмерном уважении к ушедшему из жизни Градскому
28 нояб
Гарик Харламов поддержал родных Градского после смерти музыканта
28 нояб
Вика Цыганова об Александре Градском: «Из него лилась доброта»
28 нояб
ФК «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
28 нояб
Стала известна причина смерти Александра Градского
28 нояб
Любовь и боль музыканта: главные женщины в жизни Александра Градского
28 нояб
Ничто не проходит бесследно: жизнь и смерть Александра Градского
-3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.59
0.99 84.95
1.27
Как назвать девочек-Близнецов, чтобы они стали успешными в жизни

Последние новости

12:09
Как назвать девочек-Близнецов, чтобы они стали успешными в жизни
11:53
«Певец высочайшего академического уровня»: Анциферова о смерти Градского
11:37
Бузова о разводе с Тарасовым: «Не думала, что в браке нужно прятать деньги»
11:21
«Строгий и честный наставник»: Валерий Дидюля о безвременной кончине Градского
11:05
Водитель сгорел заживо в после страшного ДТП в Самаре — видео
10:49
Стало известно, что происходило с Александром Градским перед смертью

Сейчас читают

Стала известна причина смерти Александра Градского
Любовь и боль музыканта: главные женщины в жизни Александра Градского
Ничто не проходит бесследно: жизнь и смерть Александра Градского
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа