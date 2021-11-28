Режиссер Дружинина об ушедшем из жизни Градском: «Яркий, горячий, страстный»
Светлана Дружинина прокомментировала смерть Александра Градского
Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru
Мэтр ушел из жизни минувшей ночью. Предположительно, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
Звезда советского кино - актриса и режиссер Светлана Дружинина прокомментировала новости о кончине композитора, певца и поэта Александра Градского. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru она рассказала, что знакома с артистом с момента съемок в музыкальной картине «Солнце, снова солнце», в создании которой оба участвовали. По словам знаменитости, именно мэтр озвучил главного героя в этой ленте.
«Голос — это дар от бога. Только нужно его хорошо гранить. Его нужно хорошо, так сказать, обучить, этот аппарат. Это уникальный дар, уникальный голос, которым Александр Градский воспользовался в самой высшей степени…» — отметила артистка.
Дружинина считает, что Градский был не только талантливым человеком, но и замечательной личностью.
«Он легкий, азартный, он влюбчивый в женщин, он влюбчивый в дело, он влюбленный в жизнь. И нужно отдать ему должное — вот таким же ярким, горячим, страстным он жил до последних своих дней. Ибо вся его работа, которую я видела на телевидении с молодыми голосами говорила о том, что в нем еще был и великолепный учитель», — подчеркнула кинозвезда.
Смерть поэта и музыканта Дружинина назвала ужасной потерей.
«Вечной светлой памяти прекрасному артисту, общественному деятелю, учителю, художнику Александру Градскому. Спасибо ему за все, нижайший поклон», — подытожила актриса.
Один из основоположников русского рока Градский умер в ночь на 28 ноября. Он скончался около двух часов ночи в больнице. За два дня до этого его госпитализировали. Артист неожиданно почувствовал себя плохо дома, в карете скорой помощи он терял сознание. Позднее его перевели в реанимацию. Предположительно, причиной стал инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФК «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского.
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