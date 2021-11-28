ФК «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Народный артист РФ был преданным болельщиком «красно-белых».
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Московский футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью музыканта Александра Градского, сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что народный артист РФ был преданным болельщиком «красно-белых».
«Александр Борисович (Градский — Прим.ред.) был преданным болельщиком „Спартака“. Выражаем соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.
Александр Градский скончался в реанимации московской клиники 28 ноября в 02:10. 26 ноября один из основоположников русского рока был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Кроме прочего, артист в сентябре он перенес коронавирус.
На счету Александра Градского звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл».
Градский автор более чем 200 песен, на многие из которых написал на собственные стихи. Выпустил несколько десятков альбомов. Среди самых известных и любимых россиянами — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.
Ранее 5-tv.ru назвал причину смерти Александра Градского.
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