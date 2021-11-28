«Уходят легенды»: москвичи несут цветы к театру «Градский Холл»

Поклонники умершего Александра Градского в соцсетях делятся скорбными комментариями и соболезнованиями.

Жители Москвы несут цветы к театру «Градский Холл» в память об умершем певце и композиторе Александре Градском. Опечаленные поклонники возлагают траурные букеты у ограды здания. В то же время страницы в Instagram самого артиста и его театра буквально разрываются от обилия скорбных комментариев и соболезнований.

«Александр Борисович, спасибо вам за целую эпоху, за высший уровень мастерства, за профессионализм. Мы плакали, когда вы пели. Мы плачем, потому что вы ушли. Легкого перехода и светлой памяти великому человеку»;

«Он был такой настоящий, профессиональный, и именно от его души шло тепло, эта уютная, практически домашняя атмосфера концертов на высоком профессиональном уровне. Куда же вы уходите, такие прекрасные, высокой пробы, настоящие люди?»

«Невероятный, талантливый музыкант. Огромная потеря… Спасибо, что стали ориентиром для такого количества подрастающей аудитории! Очень будет вас не хватать, потрясающий Александр Борисович!»

«Потеря! Незаменимые — есть! Царствия небесного рабу божьему Александру. Вечная память»;

«Стало пусто в душе и слезы не слушаются, просто льются и льются. Слишком большие потери несем, товарищи. Уходят легенды, человечища, мэтры! А кто остается в искусстве…» — скорбят россияне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Градский Холл» (@gradsky_hall)

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. На днях музыкант почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Приехавшие медики приняли решение везти знаменитость в больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Ночью 28 ноября Градский умер.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Александра Градского.