Путин выразил соболезнования родным и близким Градского

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Алексей Хитров
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Народный артист России скончался в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет от инфаркта головного мозга.

Путин выразил соболезнования родным и близким Градского

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Александр Градский

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму родным и близким умершего в ночь на 28 ноября певца и композитора Александра Градского. В ней глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной артиста, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент выразил глубокие соболезнования», — сказал он журналистам.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. На днях музыкант почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Приехавшие медики приняли решение везти знаменитость в больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Ночью 28 ноября композитор скончался.

Градский написал музыку более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. В их числе «Легенда о старом маяке», «Охота», «Следствие ведут Знатоки», «Перевал», «Узник замка Иф», «Стереотипы», «В августе 44-го» и другие. Кроме того, Градский создал первую советскую рок-оперу «Стадион», посвященную памяти чилийского коммуниста, певца Виктора Хары, и написал музыку к первому отечественному рок-балету «Человек» по роману Редьярда Киплинга.

Творчество Градского было широко известно не только в России. Он работал в совместных проектах и концертах с такими исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.

С 2012 по 2015 год, а затем с 2017 года Градский входил в состав жюри музыкального шоу «Голос». Кроме того, он был художественным руководителем театра «Градский Холл».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, народный артист России Александр Розенбаум на своей странице в Instagram назвал умершего Александра Градского профессионалом высочайшего уровня, который был ориентиром для всех, кто мечтал достичь настоящего мастерства в искусстве.

Тема:
Умер Александр Градский
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