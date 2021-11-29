Стало известно, где похоронят Александра Градского
Композитор, поэт и певец ушел из жизни ночью 28 ноября в результате инфаркта головного мозга.
Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Стало известно, где похоронят Александра Градского. По данным источника ТАСС, местом последнего пристанища станет Ваганьковское кладбище Москвы. Прощание с певцом и композитором пройдет 1 декабря в московском театре «Градский Холл».
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга. 26 ноября музыкант, находясь дома, внезапно почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Приехавшие медики приняли решение везти Градского в больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Ночью 28 ноября композитор скончался.
Градский написал музыку более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. В их числе «Легенда о старом маяке», «Охота», «Следствие ведут Знатоки», «Перевал», «Узник замка Иф», «Стереотипы», «В августе 44-го» и другие. Кроме того, Градский создал первую советскую рок-оперу «Стадион», посвященную памяти чилийского коммуниста, певца Виктора Хары, и написал музыку к первому отечественному рок-балету «Человек» по роману Редьярда Киплинга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому, по мнению адвоката Юрия Шеля, достанутся принадлежавшие Градскому две квартиры в центре Москвы и загородный особняк стоимостью 400 миллионов рублей.
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