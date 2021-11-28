Особняк за 400 млн и элитные квартиры: кому достанется наследство Градского

Народный артист России Александр Градский скончался ночью 28 ноября на 73-м году жизни. Его бесконечно уважали коллеги по творческому цеху и преданно любили главные женщины в его жизни. Со своей четвертой фактической супругой Марией Коташенко, которая родила ему двоих сыновей, он прожил 18 лет. Композитор много работал, чтобы его близкие ни в чем не нуждались.

После смерти Градского осталась добротная элитная недвижимость. Помимо двух квартир в Москве на Мосфильмовской и Тверской улицах у артиста был в собственности также роскошный загородный дом в закрытом коттеджном поселке бизнес-класса «Новоглаголево» с дизайнерским ремонтом и собственным закрытым бассейном. Примерная стоимость просторного особняка с колоннами и балконами оценивается в 300-400 миллионов рублей.

О том, каким образом может быть разделено наследство выдающегося музыканта, рассказал адвокат Юрий Шель.

«Марине (Коташенко — последней супруге Градского — Прим.ред.) нужно доказывать через суд, что она вела совместное хозяйство, состояла в фактическом браке с Александром Борисовичем. Должно быть судебное решение. Но я не думаю, что она будет этим заниматься. Если бы Александр Борисович хотел, он бы все сделал при жизни. Тем более в браке родились сыновья», — отметил юрист в интервью изданию Teleprogramma.pro.

При этом, по словам адвоката, нужно также учесть, было ли составлено завещание. Если воля покойного неизвестна, то наследство музыканта будет разделено поровну между четырьмя детьми композитора. При этом бывшие супруги не смогут претендовать на имущество артиста.

Народный артист России Александр Градский был официально женат три раза. Свой первый брак с девушкой по имени Наталья он называл «молодежным поступком», ведь страсть влюбленных угасла также быстро, как и вспыхнула. Второй супругой музыканта стала актриса Анастасия Вертинская. Они расстались в 1978 году, но оформили развод только спустя два года. Третья жена Ольга Фартышева подарила маэстро двоих наследников — дочь Марию и сына Даниила. Однако этот брак также закончился разводом в 2001 году.

Последней любовью выдающегося музыканта стала выпускница ВГИКа, модель Мария Коташенко, которая была младше своего избранника на 35 лет. Она родила композитору двоих сыновей — Александра и Ивана.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации московской больницы. У знаменитости произошел инфаркт головного мозга.

Композитор является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. Градский являлся членом жюри музыкального шоу «Голос».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как звездный блогер Лена Миро оценила шансы на наследство молодой вдовы Градского.