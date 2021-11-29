Последняя воля Александра Градского будет нарушена?
Александра Градского могут похоронить не в завещанном им месте
Фото: globallookpress.com / Gennadii Sergeev
Легенда отечественной эстрады умер неожиданно для всех в ночь на 28 ноября в результате инфаркта головного мозга.
Известного композитора, поэта и музыканта Александра Градского могут похоронить не в завещанном им месте. ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что погребение состоится на Ваганьковском кладбище в Москве.
При том, что ранее сообщалось — Градского похоронят на Кузьминском кладбище. Там покоятся родители мэтра отечественной эстрады. Отмечалось также, что его последней волей было быть погребенным рядом с ними.
Почему было решено изменить локацию захоронения и планировалось ли изначально хоронить звезду на Кузьминском — пока не уточняется.
Александр Градский был знаковой творческой личностью для культуры страны и истории рок-музыки. Его не стало в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни. За два для до смерти его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт в одну из столичных клиник. Врачи сделали все возможное, но спасти жизнь артисту не удалось. Причиной смерти легенды назван инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Александр Градский носил только черное и как относился к своей внешности.
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