Последняя воля Александра Градского будет нарушена?

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Анна Павлова
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Александра Градского могут похоронить не в завещанном им месте

Последняя воля Александра Градского будет нарушена?

Фото: globallookpress.com / Gennadii Sergeev

Тема:
Умер Александр Градский

Легенда отечественной эстрады умер неожиданно для всех в ночь на 28 ноября в результате инфаркта головного мозга.

Известного композитора, поэта и музыканта Александра Градского могут похоронить не в завещанном им месте. ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что погребение состоится на Ваганьковском кладбище в Москве.

При том, что ранее сообщалось — Градского похоронят на Кузьминском кладбище. Там покоятся родители мэтра отечественной эстрады. Отмечалось также, что его последней волей было быть погребенным рядом с ними.

Почему было решено изменить локацию захоронения и планировалось ли изначально хоронить звезду на Кузьминском — пока не уточняется.

Александр Градский был знаковой творческой личностью для культуры страны и истории рок-музыки. Его не стало в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни. За два для до смерти его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт в одну из столичных клиник. Врачи сделали все возможное, но спасти жизнь артисту не удалось. Причиной смерти легенды назван инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Александр Градский носил только черное и как относился к своей внешности.

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