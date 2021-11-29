Сколько баллов поставил Градскому автомат в караоке: «Старайтесь петь лучше»

Друзья и коллеги вспоминают о характере и таланте выдающегося музыканта Александра Градского, скончавшегося на 73-м году жизни от инфаркта. Одно из откровений рок-музыканта Юрия Давыдова прозвучало в передаче Андрея Малахова. Основатель советской рок-группы «Зодчие» был дружен с Градским, и на его памяти — немало курьезных моментов их бурной молодости.

«Мы выпили немножко, и было хорошее настроение, и каждый что-то стал петь, и Градский вызвался спеть песню „Как молоды мы были“», — разоткровенничался музыкант.

Патриарх российского рока Градский был требователен не только к исполнительскому мастерству коллег по цеху, но и шлифовал собственные вокальные данные, изумляя результатом всю страну. Хит 1970-1980-х годов «Как молоды мы были» в исполнении Александра Борисовича является эталонным, и совершенно неожиданным для участников вечеринки стал результат, который ему выдал музыкальный робот.

«Градский спел от начала до конца, как это делал здесь (на сцене Большого театра во время авторского вечера А. Пахмутовой в 1988 году — Прим. ред.). Автомат ему выдал 53 балла: «Старайтесь петь лучше», — со смехом поделился забавным случаем Юрий Давыдов.

Согласно его воспоминаниям, реакцию Градского и присутствовавших друзей сложно описать приличными словами.

Народный артист России, наставник шоу «Голос» Александр Градский четырежды приводил своих подопечных к абсолютной победе, а ставшая победительницей шоу 2012 году певица Дина Гарипова, благодаря опыту и мудрости творческого руководителя, в 2013 году стала представителем России на музыкальном конкурсе «Евровидение».

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