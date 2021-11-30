Альтштейн призвал россиян не слушать Шукшину: «Не понимает ничего»

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Наталья Григорьевская
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Вирусолог Альтштейн призвал не верить словам актрисы Шукшиной о ковиде

Альтштейн призвал россиян не слушать Шукшину: «Не понимает ничего»

Фото: www.globallookpress / Natalya Loginova

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

По словам специалиста, доверять стоит только профессионалам, разбирающихся в вакцинах.

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал россиян не доверять Марии Шукшиной и другим артистам. По словам вирусолога, прислушиваться стоит только к профессионалам, разбирающимся в вакцинах.

«Людям, которые не имеют отношения к медицине, не верьте совсем, если они говорят не то же самое, что говорят профессионалы. А медикам, врачам верьте частично, с выбором. <…> А артистам и прочим — просто не верьте, — заявил Альтштейн в интервью NEWS.ru.

Исследователь рекомендовал больше обращать внимание на высказывания узких специалистов — эпидемиологов и инфекционистов. По словам Анатолия Альтштейна, «красавица Шукшина… красиво пишет, но не понимает совсем ничего в этом деле».

Мария Шукшина и другие звезды-антиваксеры ранее отказались посетить «красную зону» по предложению врачей. Пришедшие же в Филатовскую больницу московские антипрививочники сорвали визит, отказавшись надевать маски и защитные костюмы.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение вирусолога Альтштейна о том, что штамм «Омикрон» положит конец пандемии коронавируса в России.

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