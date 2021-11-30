Дочь Началовой осталась без родственников во время болезни: «Созванивалась с Долиной»

Из-за карантина девушка не могла ни с кем видеться и только поддерживала связь по телефону.

Дочери певицы Юлии Началовой, которая потеряла маму два года назад, пришлось быстро повзрослеть. Совсем скоро Вере Алдониной исполнится 15 лет, но она уже вполне самостоятельная девушка и умеет справляться с трудностями в одиночку.

Недавно наследница певицы вместе с бабушкой и дедушкой по материнской линии заболели коронавирусной инфекцией.

В итоге пожилых родственников пришлось госпитализировать, чтобы они проходили лечение под наблюдением медиков. При этом юная Вера, которая в силу возраста и отсутствия проблем со здоровьем не входит в группу риска по ковиду, осталась дома совсем одна на целых полторы недели. Об этом дочь певицы рассказала в программе на одном из телеканалов.

Из-за карантина девушка не могла ни с кем видеться и только поддерживала связь по телефону с отцом Евгением Алдониным и крестной Ларисой Долиной.

«Я была одна дома, папа мне звонил каждый день. Если я захочу покушать, что-нибудь себе приготовлю. Мы созванивались с крестной Ларисой Долиной. Она приезжала, мы общались через лестничный пролет», — призналась Вера.

Instagram @taisianachalova

Школьница также рассказала о своих планах на будущее, пишет 7Дней.ru. По словам Алдониной, она так же, как и мама, скорее всего изберет своей профессией искусство, только не музыкальное, а театральное. Девушка заявила, что планирует стать актрисой.

Многие уверены, что, какой бы путь не выбрала красавица, ее наверняка ждет успех. Наследницу певицы природа явно не обделила талантами. Юная Вера обладает не только прекрасными внешними данными, но и хорошо поет и даже пишет стихи, которые публикует на своей странице в Instagram.

В начале ноября бывший PR-директор певицы Анна Исаева на своей странице в соцсети сообщала, что продюсера и композитора Виктора Началова выписали из больницы. Почти две недели медики делали все возможное, чтобы помочь 64-летнему пациенту справиться с болезнью.

Как известно, его здоровье было ослаблено в связи с выявленным вскоре после смерти дочери онкологическим заболеванием. Стараниями врачей Началову удалось победить коронавирус и вскоре он вернулся домой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что отец Юлии Началовой оценил перепетый Юрием Титовым хит дочери.