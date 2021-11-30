Аксюта рассказал о судьбе шоу «Голос»: «Замены Александру Борисовичу нет»

Продюсер музыкального шоу «Голос» Юрий Аксюта рассказал, какое будущее ждет популярный проект. Одно из кресел наставников останется пустым в финальных выпусках, заявил он.

Более шести лет одной из ключевых фигур проекта был музыкант и композитор Александр Градский. Попасть в его команду мечтали самые талантливые артисты. Завершить съемки десятого сезона шоу мэтр не успел — его не стало в ночь на 28 ноября.

Аксюта отметил, что не видит возможности найти замену Градскому. Однако руководство канала все же намерено довести проект до конца, но пока конкретного решения о том, что будет с шоу, у канала нет.

«Мы все внимательнейшим образом обдумаем, найдем какое-то решение. Думаю, что оно будет очень правильным и будет воспринято как единственное возможное», — сказал он в эфире программы «Пусть говорят».

Ранее в Первом канале рассказали, что покажут в эфире выпуски, в которых успел сняться композитор. Остальные эпизоды отснимут уже с тремя наставниками: Леонидом Агутиным, Димой Биланом и Пелагеей.

Композитор, певец и поэт Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября, ему было 72 года. Последние дни жизни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти знаменитость не удалось. Причиной смерти, как выяснил 5-tv.ru, стал инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда состоится прощание с Александром Градским.