Названы дата и время прощания с Александром Градским
Композитор, поэт и певец скончался ночью 28 ноября в результате инфаркта головного мозга.
Фото: ТАСС / Шамуков Руслан
Прощание с певцом и композитором Александром Градским, скончавшимся 28 ноября на 73-м году жизни, пройдет 1 декабря в московском театре «Градский Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в театре.
«Прощание состоится 1 декабря в „Градский Холл“. Предположительно, в 11 утра», — уточнил собеседник агентства.
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга. 26 ноября музыкант, находясь дома, внезапно почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Приехавшие медики приняли решение везти Градского в больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Ночью 28 ноября композитор скончался.
Градский написал музыку более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. В их числе «Легенда о старом маяке», «Охота», «Следствие ведут Знатоки», «Перевал», «Узник замка Иф», «Стереотипы», «В августе 44-го» и другие. Кроме того, Градский создал первую советскую рок-оперу «Стадион», посвященную памяти чилийского коммуниста, певца Виктора Хары, и написал музыку к первому отечественному рок-балету «Человек» по роману Редьярда Киплинга.
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