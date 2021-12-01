Вдова Градского разрыдалась на церемонии прощания

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко не смогла сдержать слез на церемонии прощания с супругом на гражданской панихиде. Траурная церемония проходит в театре «Градский Холл», передает 5-tv.ru.

На походе к зданию женщина держала себя в руках, сдерживала плач. Она сделала все, чтобы выглядеть достойно и держаться спокойно на прощании с мужем, однако разрыдалась у гроба. Коташенко утешали близкие, но это им это с трудом удавалось. Слова соболезнования ей выразили артисты Александр Розенбаум и Алексей Рыбников.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Примечательно, что роман Градского и Коташенко длился много лет — у пары двое детей. Однако брак они заключили за месяц до кончины маэстро.

Состояние здоровья Градского обострилось еще в сентябре этого года после перенесенного коронавируса. Он скончался на 73-м году жизни 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Местом последнего пристанища станет Ваганьковское кладбище Москвы. Именем музыканта и поэта могут назвать улицы и сквер на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории знакомства Александра и Градского и Марины Коташенко.