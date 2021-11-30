Свела с ума одним лишь взглядом: невероятная история знакомства Градского и Коташенко

Молодая актриса и мэтр прожили вместе почти 18 лет. Их любви не помешала даже огромная разница в возрасте.

Народный артист России Александр Градский никогда не скрывал своей любви к прекрасному полу. Женщин поэт-песенник считал лучшими созданиями на всей Земле, а они перед ним по-настоящему преклонялись. В свое время не устояла перед шармом мэтра и начинающая актриса Марина Коташенко. Историю знакомства с мужем дива будет помнить еще очень много лет.

«Вы меня знаете?» — «Нет»

Как-то раз в эфире программы «Ой, все» Градский признался, что увидел Коташенко гуляющей по московскому Арбату. Народный артист ехал за рулем авто, когда понял, что не может упустить очаровательную блондинку: сдал назад и практически насильно дал свой номер телефона.

«Я сказал: „Вы меня знаете или нет?“ Она сказала „нет“. Я сказал: „Хотите прикоснуться к истории? Вот вам мой телефон, вот моя фамилия. Если вы меня не знаете, спросите родителей. Позвоните, пожалуйста, я буду очень рад“. Она позвонила недели через три, и все», — вспоминал Александр Борисович.

Огромная разница в возрасте — почти 30 лет — не испугала молодую Марину Коташенко. Ее роман с музыкантом продлился 18 лет. Актриса родила гению двоих детей, но, правда, законной супругой стала только за месяц до смерти мужа. Не исключено, что именно он настоял на оформлении отношений — ведь всегда думал о будущем любимой женщины.

«Я начал считать, как она будет справляться с жизнью, когда я помру. Сейчас у нее есть уверенность в том, что ничего такого завтра не случится, а вот если меня нет — а это естественный процесс — у нее могут быть какие-то проблемы. У меня возникает сожаление, что это все равно произойдет. Я пытаюсь ее как-то научить, чтобы она приспособилась к каким-то вещам», — рассказывал Градский, как готовит супругу к самом страшному.

«Газета.ру» напоминает, что выдающегося музыканта не стало в ночь на 28 ноября. Александр Градский умер в больнице от тяжелых последствий перенесенной коронавирусной инфекции. У артиста диагностировали инфаркт головного мозга. За несколько дней до трагедии он уже не мог самостоятельно передвигаться и еле разговаривал.

Ранее 5-tv.ru рассказал о странно-романтичном знакомстве Александра Градского с певицей Жанной Рождественской, которая была его подругой почти полвека.